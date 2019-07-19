Сводка из зоны ООС за 18 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате подрыва один украинский военнослужащий погиб и во время обстрелов со стороны противника двое военных получили ранения. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Песок – из минометов калибром 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Троицким – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Каменки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

на окраине Водяного – из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Павлополя – из минометов калибром 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Ломакино – из миномета калибром 82 мм;

рядом с Пищевиком – из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны на окраине Майорска – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ совершили обстрел позиций украинских военных рядом с Широкино – из стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 23 раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 225 единиц. Под огнем оказались район "Вольво-центра", поселок шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка, села Спартак и Веселое на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая и прилегающее к ней село Васильевка; горловские поселки шахты имени Гагарина, шахты 6/7, Доломитное и село Михайловка; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Староласпа. В результате обстрелов в селе Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) сгорели дом и хозпостройка по улице Кирова, повреждение кровли получил дом культуры по улице Ахматовой, 27. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, снайперское и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».