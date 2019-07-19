Разминирование, новые автобусы и члены НВФ: Что ОБСЕ фиксирует у Станицы Луганской. Новости

Возле участка разведения сил и средств в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проводят работы по разминированию. Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в отчете за 17 июля.

Так, в пределах участка разведения члены патруля Миссии видели, как два сотрудника ГСЧС проводили работы по разминированию в поле приблизительно в 150 м к востоку от дороги и приблизительно в 200 м к юго-востоку от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) Вооруженных сил Украины.

Также наблюдатели снова видели, как автобус перевозил людей с участка, расположенного приблизительно в 250 м к югу от КПВВ Вооруженных сил Украины, к разрушенной части моста в Станице Луганской и обратно. Наблюдатели видели, что автобус оборудован ручным пандусом для инвалидных колясок для перевозки лиц с инвалидностью.

Кроме того, сотрудники миссии видели около семи членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) с нарукавными повязками с надписью «СЦКК»: трое находились к югу от деревянных конструкций на мосту в Станице Луганской, а четверо – вблизи блокпоста вооруженных формирований, расположенного к югу от моста.

Ранее сообщалось, что председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА) Виталий Комарницкий выразил обеспокоенность длинными очередями на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти готовы в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской при условии демонтажа бетонных укреплений со стороны незаконных вооруженных формирований. НВФ «ЛНР» не убрали фортификационные сооружения сразу за деревянным мостом у КПВВ «Станица Луганская».

Как сообщалось, 17 июля, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске договорились о синхронном демонтаже фортификационных сооружений, который начнется со сноса сооружения НВФ «ЛНР» на мосту возле КПВВ «Станица Луганская».

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