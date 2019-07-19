Муравьиный фермер: Украинский военный открыл бизнес на насекомых (Фото). Новости

Бывший участник боевых действий на Донбассе Александр Иваницкий разводит муравьев и продает муравьиные фермы. Самая дешевая ферма с такими насекомыми стоит 1 тыс. грн. Их покупают как для детей, так и для серьезных бизнесменов.

«Идею фермы подсмотрел в сериале Альф, подумал, что это будет иметь спрос», – отмечает мужчина.

Муравьиная ферма состоит из колонии насекомых и формикария. Сначала Александр изготавливал формикарии из стекла. «Потом поняли, что это не очень безопасно и перешли на пластик», – говорит мастер.

Парень не только продает муравьиные фермы, но и учит ухаживать за насекомыми. «Муравьи не вызывают аллергии и учат детей ответственности», – пояснил выбор своего бизнеса бывший военный.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ШоТам»

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