Зеленский рассказал о новых жилых модулях для военных на Донбассе. Новости

Украинские военные на Донбассе получат новые мобильные жилые модули, оборудованные для комфортного и безопасного проживания. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 июля, в ходе брифинга после презентации модулей в Киеве рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы были на линии разграничения в Станице Луганской и видели, какие условия у наших военных. Была задача улучшить условия для наших ребят, и не только для ребят, для всех, кто помогает нашей армии», – сказал он.

«Подготовлены мобильные дома для военных. В них все есть – кондиционеры, печка на зиму, есть отдельные мобильные прачечные, есть туалеты, есть душ, чтобы военные чувствовали себя нормальными людьми, чтобы были нормальные условия – отметил Зеленский.

По его словам, некоторые из модулей будут мобильными, а некоторые установят, закопав в землю. «Нам всего нужно 200 таких комплексов. 30 уже готовы, 10 скоро будут готовы», – сообщил президент.

Глава государства добавил, что в каждом жилом модуле предлагает разместить по 4 человека, однако в Министерстве обороны настаивают на размещении в нем 6 человек. «Пока еще спорим», – отметил Зеленский.

Мобильные модули установят на первой и второй линии обороны на Донбассе. Часть из них в субботу, 20 июля, отправится в зону боевых действий.

Как сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, первые мобильные модули будут тестировать. «Тестировать будет 53-я бригада. А получать будут все по-честному, справедливо, понемногу», – сказал он.

Министр обороны Степан Полторак пояснил, что тестирование будет проходить в течение месяца, чтобы можно было проанализировать уровень комфортности, безопасность и выявить возможные недостатки перед тем, как закупить большую партию таких мобильных модулей.