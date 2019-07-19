Тренинги, восстановление инфраструктуры: NRC оказывает помощь пострадавшим от конфликта. Новости

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) продолжает оказывать помощь населению, пострадавшему в результате конфликта в Украине. В течение мая и июня 2019 года проводились тренинги, реализовывались проекты по восстановлению общественной инфраструктуры. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба NRC.

В частности, проведен 1 из 3-х раундов тренингов по управлению, финансам и маркетингу для 211 членов 16 сельских организаций из Донецкой и Луганской областей. Участники усовершенствуют свои знания по управлению организацией, стратегическому планированию. После тренингов организации смогут подать заявки на получение грантов от NRC для развития своего бизнеса.

Кроме того, начаты 3 из 11 проектов восстановления общественной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях. Сейчас 43 члена громад участвуют в проектах по улучшению водоснабжения для 596 местных жителей. Участники получают техническую поддержку NRC и ресурсы для реализации проекта.

Также подписаны меморандумы о взаимопонимании с 5 районными центрами занятости для поддержания инициатив дистанционного обучения. Это обеспечит доступ уязвимого населения к профессиональной подготовке и расширит возможности трудоустройства. NRC обеспечит оборудование, а центры занятости проведут обучение и консультации для безработных.

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