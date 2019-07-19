Украина готова к первым шагам по обмену заложниками с Россией, – Зеленский. Новости

Украина готова сделать первые шаги по обмену заложниками с РФ, но не по украинским военнопленным морякам, поскольку военнопленных моряков Россия должна освободить. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 июля, в ходе брифинга после презентации модулей для военных в Киеве рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не говорим об обмене по поводу наших моряков. Моряков нам должны вернуть», – сказал он.

Глава государства, подчеркнул, что незаконно удерживаемые в России украинцы – «не разменная монета», но украинские власти готовы выдать РФ арестованного в Украине руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Если говорить о доброй воле, мы хотим, чтоб это в ближайшее время произошло. Мы готовы Вышинского обменять – Сенцов, как пример. Мы готовы обменять на Сенцова. Но это не разменная монета. Мы хотим вернуть всех наших узников, политзаключеных, всех наших военных. Если такие первые шаги – мы готовы», – заявил Зеленский.

Как сообщалось ранее, 17 июля в Лефортовском районном суде Москвы продлили арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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