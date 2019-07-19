В NRC рассказали о помощи на восстановление поврежденного жилья на Донетчине и Луганщине. Новости

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) оказывает помощь людям, чье жилье пострадало в ходе военного конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба NRC.

В частности, в мае и июне текущего года Норвежский совет по делам беженцев предоставил денежную помощь или строительные материалы и рабочую силу 213 семьям для ремонта домов, имеющих легкие и средние повреждения, в Донецкой и Луганской областях. Также были доставлены строительные материалы 128 семьям из указанных выше. 23 семьи уже завершили работы.

Кроме того, начато предоставление строительных материалов и денежной помощи 17 семьям для ремонта сильно поврежденных домов в Луганской области.

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