На прифронтовой Донетчине избирателей подкупают водой, – Кошель. Новости

В прифронтовом поселке Зайцево, расположенном вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) зафиксирована новая технология подкупа избирателей. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

«Очень интересна ситуация в избирательном округе №51*. Это прифронтовой округ, где на сегодня зарегистрировано немного более 3 тыс. избирателей. Это наименьший округ в Украине. Там имеет место технология обмена голосов на питьевую воду. Поскольку проблема водоснабжения является одной из самых значимым, избирателям от имени кандидата раздают питьевую воду, что можно расценить, как использование технологии подкупа», – сказал он.

По его словам, прямой и непрямой подкуп избирателей продолжает оставаться одной из ключевых проблем на выборах в Украине. «Если сравнивать масштабы, технологии и факты подкупа, мы имеем основания говорить, что они соизмеримы с масштабами парламентских выборов 2014 года. Однако технологии совершенствуются и подкуп становится немного иным, он видоизменяется, а ряд нарушений очень сложно доказать в рамках действующего законодательства», – отмечает Кошель.

«Среди новаций этой избирательной кампании – это распространение фактов оказания избирателям медицинских услуг и медикаментов. Также мы отмечаем, что подкуп отличается в отдельных избирательных округах», – добавил эксперт.

Комитета избирателей Украины также рассказал, что на Луганщине наблюдатели фиксируют случаи массового подкупа избирателей сахаром, а также использование технологии «титушек».

Напомним, в связи с проведением внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, личный состав Национальной полиции Украины с 15 по 28 июля переведен на усиленный вариант несения службы.

*Избирательный округ №51 в Донецкой области, по данным ЦИК Украины, включает Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки и часть Бахмутского района. Однако из них на подконтрольной Украине территории находится лишь поселок Зайцево. В итоге ИО № 51 включает всего 2 избирательных участка, оба которых находятся в поселке Зайцево. В ИО № 51 зарегистрированы 26 кандидатов в народные депутаты Украины, из них 20 – самовыдвиженцы.

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