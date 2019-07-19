Под присмотром полиции: В Славянске начали выдавать бюллетени (Фото). Новости

Сегодня, 19 июля, в Славянске (Донецкая обл.) в рамках подготовки к проведению досрочных парламентских выборов идет процесс выдачи бюллетеней для участковых комиссий. Об этом корреспонденту «Донецких новостей» рассказал председатель окружной избирательной комиссии № 47 Алексей Клименко.

В здании Славянского городского совета, где работает окружком, выдачу бюллетеней контролируют сотрудники полиции.

«На сегодняшний день идет выдача бюллетеней участковым избирательным комиссиям. Люди приезжают, их ждут автомобили, автобусы, и с полицией они уезжают – все идет по плану. Мы получили 133 тыс. 160 бюллетеней на 113 участков», – рассказывает председатель окружной избирательной комиссии.

В 47 избирательном округе зарегистрировано 19 кандидатов-мажоритарщиков, в окружком не поступало жалоб на нарушения со стороны претендентов на место в парламенте. «Жалоб и происшествий на данный момент никаких нет. В общем-то можно назвать текущий процесс нормальной работой. Эмоции бывают при обсуждении, но это все нормально, в рабочем русле. Надеюсь, что мы подойдем к голосованию минимум в таком же настроении, проведем выборы организованно, законно и честно, и все субъекты избирательного процесса будут удовлетворены этой организацией», – отметил Клименко.

Основные проблемы работы окружкома были связаны со сменой состава. Дело в том, что прежний состав ОИК № 47 5 июля отказался регистрировать членов участковых избирательных комиссий от партии «Европейская солидарность», ссылаясь на технические ошибки в поданных документах. Представитель партии Петра Порошенко обратился в суд и выиграл его. Центральная избирательная комиссия распустила прежний окружком. Новый состав был утвержден ЦИК лишь 11 июля.

Сейчас в окружной комиссии работает 18 человек. «Состав комиссии поменялся, мы еще недели не отработали. Надеюсь, что до дня голосования уже не будет никаких изменений. Из сложностей – у нас отставание было, но сейчас нагоняем. Списки получали не вовремя, формировали участковые избирательные комиссии с опозданием, так как по решению ЦИК участковые избирательные комиссии мы формировали заново», – резюмировал Алексей Клименко.

Округ № 47 включает города Славянск, Светогорск и Николаевку, а также Александровский район. Здесь числятся 132 762 избирателя.