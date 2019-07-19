Норвежский совет по делам беженцев оказывает правовую помощь переселенцам. Новости

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в мае и июне продолжал предоставлять правовую информацию людям, пострадавшим в ходе военного конфликта на Донбассе, а также консультировать внутренне перемещенных лиц и оказывать другие виды помощи. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба NRC.

В NRC предоставили правовую информацию 927 людям, проконсультировали 1814 человек и оказали правовую помощь 340 людям в Донецкой и Луганской областях по вопросам регистрации фактов рождения и смерти, жилищных, земельных и имущественных прав, пенсионных и других социальных выплат.

В Курахово (Донецкая обл.) открыт новый центр правовой помощи, где юристы предоставляют правовую помощь для внутренне перемещенных лиц и пострадавших в результате конфликта лиц в южной части Донецкой области.

Помимо этого, проведены 39 адвокационных встреч, сотрудники Норвежского совета по делам беженцев продолжают вносить свой вклад в деятельность и инициативы ключевых адвокационных платформ. Также специалисты участвовали в «круглом столе» по вопросам регистрации фактов рождения и смерти для жителей неподконтрольной правительству Украины части территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Продолжается диалог с властями, разрабатываются долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц. Продолжается работа и в экспертной группе, возглавляемой NRC, по вопросам компенсации за поврежденное и разрушенное имущество в результате боевых действий, а также в ряде иных направлений.

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