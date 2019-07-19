Наблюдатели зафиксировали около 2 тыс. нарушений избирательного процесса. Новости

В Украине за период избирательной кампании в Верховную Раду наблюдателями Гражданской сети «Опора» зафиксировано 1945 нарушений законодательства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 июля, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала руководитель организации Ольга Айвазовская.

По ее словам, эти нарушения касались правил ведения предвыборной агитации, незаконного вмешательства в избирательный процесс, препятствования деятельности наблюдателей и журналистам, а также фактов подкупа избирателей, в том числе и непрямого.

«Если говорить в статистической разбивке, то среди 1945 нарушений 202 инцидента касаются непрямого подкупа избирателей, 93 – нарушения и злоупотребления со стороны членов избирательных комиссий, в том числе нарушение порядка процедуры формирования участковых избирательных комиссий и распределения руководящих должностей. Злоупотребление административным ресурсом – 44 факта, криминальное вмешательство в избирательный процесс – 17, нарушение прав наблюдателей и журналистов – 7 фактов», – сказала она.

Эксперт сообщила, что Гражданская сеть «Опора» направила в полицию 882 обращения о нарушении избирательного законодательства.

«По данным Нацполиции, которые нам официально предоставили по состоянию на вчерашний день, 273 уголовных производства было открыто за этот период избирательной кампании, 111 из них касаются нарушений ст.160 Уголовного кодекса, а именно – прямой и непрямой подкуп», – проинформировала Айвазовская.

«Также интересная категория нарушений – это препятствие избирательному праву путем обмана: регистрация двойников, публикация или печать агитационных материалов с использованием слоганов, логотипов, цветов, шрифтов известных политических партий с целью обмана избирателей. По нашим оценкам 93 лица имеют признаки технических [кандидатов] в контексте обмана избирателей», – отметила руководитель Гражданской сети «Опора».

Напомним, в связи с проведением внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, личный состав Национальной полиции Украины с 15 по 28 июля переведен на усиленный вариант несения службы.

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