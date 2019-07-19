Донецкая и Луганская области в лидерах по нарушениям избирательного процесса, – МВД. Новости

За время предвыборной кампании в Верховную Раду Украины правоохранители зафиксировали более 5,8 тыс. нарушений избирательного законодательства, восточные регионы лидируют по этим показателям. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 июля, в ходе брифинга в Киеве рассказал глава координационного штаба МВД Украины Иван Стойко.

По его словам, только за минувшие сутки было зафиксировано 566 нарушений, из них в Единый реестр досудебных расследований внесены 23, составлено 43 протокола. «Если говорить в целом о нарушениях, которые были после подписания президентом указа о внеочередных выборах, их было 5 тыс. 874. Внесено в Единый реестр досудебных расследований 299 и составлена 1 тыс. 59 протоколов. Это общая картина по Украине», – сообщил Стойко.

Он отметил, что в Украине около 10 проблемных избирательных округов, на которых сконцентрировано внимание правоохранителей.

«Лидеры среди областей, где больше всего сообщений о нарушениях, – это Киевская область и город Киев, Харьковская, Донецкая и Луганская области. Меньше всего – в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях», – проинформировал представитель МВД Украины.

«Говорить о явке сегодня мы не беремся, но как минимум 50% граждан Украины мы ожидаем, что придут на выборы», – добавил он.

Как сообщалось ранее, в Украине за период избирательной кампании в Верховную Раду наблюдателями Гражданской сети «Опора» зафиксировано 1945 нарушений законодательства.

Напомним, в связи с проведением внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, личный состав Национальной полиции Украины с 15 по 28 июля переведен на усиленный вариант несения службы.

Читайте также: