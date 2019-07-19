Полиция усилила контроль за всеми объектами избирательного процесса. Новости

Для охраны окружных избирательных участков (ОИУ) задействованы 463 полицейских. Об этом сегодня, 19 июля, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич с участием руководителей территориальных подразделений.

По его словам, полиция взяла под круглосуточную охрану все 199 окружных избирательных участков. Сейчас избирательную документацию завезено на 166 окружных избирательных комиссий (ОИК). Для охраны избирательных ОИУ задействованы 463 полицейских.

«Поэтому полиция переходит на усиленный контроль за всеми объектами избирательного процесса. Кроме того, организуйте на местах взаимодействие и полноценную коммуникацию со всеми участниками избирательного процесса. Обо всех нарушениях в сфере избирательного процесса немедленно сообщайте общественность», – отметил Александр Фацевич, обратившись к руководителям территориальных подразделений.

Он добавил, что полиция продолжает обеспечивать безопасность и правопорядок в рамках избирательного процесса. В частности, за минувшие сутки в органы полиции поступило 566 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом. За 23 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Также составлен 43 административных протокола.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 5874 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений поступило в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

«Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 299 фактам. В частности, 225 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 74 уголовных производства – по фактам, связанным с проведением избирательной кампании. Также составлен более тысячи административных протоколов. Из них 95 процентов уже направлены в суд для принятия решения», – сказал Александр Фацевич.