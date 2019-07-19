«Министр ДНР» о росте тарифов: Экономическое положение довольно шаткое. Новости

В «ДНР» рассматривается вопрос увеличения стоимости водоснабжения, вывоза ТБО и обслуживания жилого фонда. Об этом заявил «министр строительства и ЖКХ» Сергей Наумец, пишут местные интернет-ресурсы.

«Лично я против повышения тарифов. Но экономическое состояние в республике довольно шаткое, а доход у людей низкий. Поэтому у некоторых жителей есть задолженности по оплате. Но если сейчас не поддержать коммунальные предприятия, то скоро эту сферу некому будет обслуживать. А поднять заработную плату работникам ЖКХ возможно только за счет повышения тарифов. Рассматривался вопрос увеличения стоимости трех услуг: водоснабжения, вывоза ТБО и обслуживания жилого фонда. О повышении тарифов на газ и электричество пока речи не велось. Но окончательное решение будет принимать глава республики», – сказал Наумец.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «правительство ДНР» «приступило к анализу финансового состояния жилищно-коммунального хозяйства для решения вопроса о возможном повышении тарифов».