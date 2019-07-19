Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Был один выстрел: В Красногоровке убит мирный житель. Новости

Был один выстрел: В Красногоровке убит мирный житель

ДН

19.07.19 18:46dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) сегодня, 19 июля, во время обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Красногоровка Юрий Малашко.

«К сожалению, сегодня в городе Красногоровка есть гражданский погибший от вражеской мины», – написал Малашко.

Местные жители уточняют, что инцидент произошел в районе больницы.

В комментариях местные жители пишут, что был всего один выстрел. Разрыв снаряда причинил смерть.

  • Виталий: «Дядя Женя из моего дома, "накопал картошечки"»;
  • Виктория: «Был обстрел или подорвался на растяжке?»;
  • Виталий: «Был одиночный выстрел. Этого хватило – разворотило внутренние органы».
  • Сергей: «К сожалению, мужчина умер».

Комментарии