Был один выстрел: В Красногоровке убит мирный житель. Новости

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) сегодня, 19 июля, во время обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Красногоровка Юрий Малашко.
«К сожалению, сегодня в городе Красногоровка есть гражданский погибший от вражеской мины», – написал Малашко.
Местные жители уточняют, что инцидент произошел в районе больницы.
В комментариях местные жители пишут, что был всего один выстрел. Разрыв снаряда причинил смерть.
- Виталий: «Дядя Женя из моего дома, "накопал картошечки"»;
- Виктория: «Был обстрел или подорвался на растяжке?»;
- Виталий: «Был одиночный выстрел. Этого хватило – разворотило внутренние органы».
- Сергей: «К сожалению, мужчина умер».
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