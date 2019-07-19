Был один выстрел: В Красногоровке убит мирный житель. Новости

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) сегодня, 19 июля, во время обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Красногоровка Юрий Малашко.

«К сожалению, сегодня в городе Красногоровка есть гражданский погибший от вражеской мины», – написал Малашко.

Местные жители уточняют, что инцидент произошел в районе больницы.

В комментариях местные жители пишут, что был всего один выстрел. Разрыв снаряда причинил смерть.