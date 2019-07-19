В «ДНР» отчитались, что дорогу в районе КПП «Еленовка» отремонтировали. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в районе КПП «Еленовка» завершили ремонт на участке дороги. Об этом сегодня, 19 июля, сообщил «минтранс ДНР», сообщили местные интернет-ресурсы.

Отремонтировано свыше 4,8 тыс. кв. м автомобильной дороги. «На данном участке дорожниками выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия, включающий в себя работы по фрезерованию и укладке верхнего слоя. Всего, в общей сложности, отремонтировано свыше 4,8 тыс. кв. м автомобильной дороги», – говорится в сообщении.

Все запланированные работы на данном участке автомобильной дороги завершены.