«Была всего одна подвижка»: Ситуация в пунктах пропуска утром 20 июля. Новости

Сегодня утром, 20 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 июля через КПВВ последовало 47,5 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 10795 человек и 1165 транспортных средств;

«Марьинка» – 10325 человек и 1710 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9020 человек и 1510 транспортных средств;

«Гнутово» – 5200 человек и 1115 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 12115 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 10/40;

«Марьинка» – 0/60;

«Новотроицкое» – 20/50;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Александр: «6:22. Горловка: перед полицией примерно 60 машин»;

Александр: «7:20. Горловка. Перед полицией за час была всего одна подвижка на 10 машин…»;

Александра: «8:38. На Майорксе из Украины сразу на заезд. Обратно пару машин. На Горловке в Донецк 37 машин основной очереди. В стороне стоят 8 льготников и пару легковых машин. Актуально на 8:30 утра».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юлия: «6:00. Каргил: общая на мосту»;

Земляк: «7:43. Каргил в сторону Курахово. Очередь на середине спуска с моста, машин 120. Льготы до моста – машин 60. Пеших под 100. Бабковозов штук 15-20»;

Ольга: «8:59. Обычная очередь на мосту, льготы чуть меньше. Людей человек 150».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Наталья: «5:58. На Новотроицке перед постом около 70 машин в сторону Донецка и справа "куча" наглых толстолобиков»;

Julia: «7:19. На Еленовке уверенно стоим. На момент открытия поста была 26-й в основной очереди, на 7.20 я – 19-я. Как то так»;

Андрей: «8:47. Нотроицкое в Донецк – 33 машины, пускают медленно»

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Ольга: «На 6.00. Куликово в сторону Украины на магазине»;

Ольга: 7:18. На Октябре льготы около 25. Очередь далеко в селе. Хотя насчитали до камышей 85 машин вместе с льготкой»;

Александр: «8:15. Октябрь на Мариуполь – на магазине».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.