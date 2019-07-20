Пропускают плохо: Ситуация в пунктах пропуска днем 20 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Валерия: «11:23. Пеших в сторону Украины много, практически до конца сетки было в 9 часов»;

Кристина: «12:11. Машин из ДНР очень много, пропускают медленно. 1протяжка 1час +/-. Пешеходов туда и обратно огромная очередь. Под козырьком нет свободного места».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Татьяна: «11:08. Курахово: много машин в Донецк»;

Николай: «12:10. Каргил в Украину. Основная на мосту. Льготная 1/3 от основной. Перед шлагбаумом стоят с 4:30»;

Константин: «13:41.Каргил, льгота пол посадки, основная на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Андрей: «10:13. Еленовка: основная до стройки, льгота скоро сравняется с основной»;

Лена: «10:57. Таможня в Новотроицком: много пеших»;

Наталья: «12:05. На Еленовке связи нет. Час назад мы проехали по льготе. Очередь машин 15-20 в льготной. Пускают по 2 машины из льготной. Через 20-30 минут»;

Андрей: «12:23. В сторону Донецка льгота почти как обычная, пропускают плохо, обычная на стройке»;

Алексей: «14:22. На Еленовке основная 120, льгота до 30. Движение очень слабое».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Александр: «11:18. Пищевик на Мариуполь 28 машин, без движения минут 20».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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