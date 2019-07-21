Летающие мотоциклы и украинские звезды: В Покровске ярко отпраздновали День металлурга (Фото). Новости

В субботу, 20 июля, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) состоялось масштабное празднование Дня металлурга и 85-летия Красноармейского динасового завода.

Завод-юбиляр занимается производством огнеупорных динасовых (кирпичных) изделий – материала для возведения коксовых батарей, доменных печей, мартеновских, электросталеплавильных, стекольных печей и других тепловых агрегатов. Так что, ко Дню металлурга, который отмечается в третьей воскресенье июля (в этом году – 21-го), имеет непосредственное отношение.

Развлекательные мероприятия в парке динасового завода были распределены на весь день. В первой половине дня здесь работали надувные бассейны для малышей, затем развернулись выездная торговля, выставки-продажи изделий местных умельцев, мастер-классы, фотозоны. Для детей работали всевозможные аттракционы, пейнтбол, куклы-великаны, игры с аниматорами.

Во второй половине дня стартовал массовый заезд на велосипедах «ВелоPROгулка». В первой партии выехали взрослые, а за ними – дети. Участники мероприятия получали по окончанию заезда медали и мороженное.

Вечером началось выступления лучших спортсменов Украины в мотофристайле. Головокружительные трюки заставляли зрителей визжать от восторга и испуга.

Затем на центральной сцене началась официальная часть, которая перешла в праздничный концерт – сначала выступали лучшие творческие коллективы Покровска, а позже – звездные гости, в числе которых вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», звезда украинского шансона Гарик Кричевский, народная артистка Украины Ирина Билык. Завершился праздник дискотекой и красочным фейерверком.