Донетчина: Опубликованы новые данные о количестве переселенцев. Новости

В Донецкой области по состоянию на 18 июля официально зарегистрировано 489 989 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 18.07.2019 на территории Донецкой области учтено 412 863 семьи и 489 989 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 105 941;

дети – 63 173;

лица с инвалидностью – 17 278;

пенсионеры – 303 597.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 630 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 51 242;

Краматорск – 47 859;

Славянск – 38 716;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 794;

Константиновка – 22 912;

Марьинский район – 20 044;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 343;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 907;

Селидово – 15 769.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 июля учтены 1 млн 391 тыс. 34 переселенца из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, в Украине отсутствует точная информация о количестве ВПЛ.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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