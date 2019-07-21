Донетчина: Опубликованы новые данные о количестве переселенцев. Новости

В Донецкой области по состоянию на 18 июля официально зарегистрировано 489 989 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 18.07.2019 на территории Донецкой области учтено 412 863 семьи и 489 989 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 105 941;
- дети – 63 173;
- лица с инвалидностью – 17 278;
- пенсионеры – 303 597.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 630 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 51 242;
- Краматорск – 47 859;
- Славянск – 38 716;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 794;
- Константиновка – 22 912;
- Марьинский район – 20 044;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 343;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 907;
- Селидово – 15 769.
Напомним, в Украине по состоянию на 15 июля учтены 1 млн 391 тыс. 34 переселенца из Донбасса и Крыма.
Как сообщалось ранее, в Украине отсутствует точная информация о количестве ВПЛ.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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