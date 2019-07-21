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Донетчина: Опубликованы новые данные о количестве переселенцев. Новости

Донетчина: Опубликованы новые данные о количестве переселенцев

ДН

21.07.19 15:15dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 18 июля официально зарегистрировано 489 989 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 18.07.2019 на территории Донецкой области учтено 412 863 семьи и 489 989 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 105 941;
  • дети – 63 173;
  • лица с инвалидностью – 17 278;
  • пенсионеры – 303 597.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 630 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 51 242;
  • Краматорск – 47 859;
  • Славянск – 38 716;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 794;
  • Константиновка – 22 912;
  • Марьинский район – 20 044;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 343;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 907;
  • Селидово – 15 769.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 июля учтены 1 млн 391 тыс. 34 переселенца из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, в Украине отсутствует точная информация о количестве ВПЛ.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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