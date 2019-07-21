«Ничья земля»: Как пересекают линию разграничения в Станице Луганской (Фото). Новости

Благодаря разведению сил и средств в Станице Луганской (Луганская обл.) создали демилитаризованную зону. Туда не могут заходить ни полиция, ни военные, кроме наблюдателей от Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

В этой зоне оказался мост, соединяющий берега Северского Донца. Пока люди должны переходить реку через временный деревянный мост. Люди просят отремонтировать мост. Но одна из бетонных конструкций в этой зоне, которую по условиям разведения должны убрать незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ЛНР», до сих пор остается на мосту.

Украинские военные перенесли свою крайнюю позицию вглубь контролируемой правительством территории на 300 метров от реки. «Ночью там применяли иногда стрелковое оружие. Сейчас после того, как мы развелись, уже долго мы не слышали выстрелов в нашей стороне. Я считаю, что это все-таки какое-то улучшение», – рассказал военнослужащий Юрий.

После разведения войск здесь нет вооружения. На «ничьей земле» в Станице Луганской в демилитаризованной зоне расположены 74 дома.

Но на КПВВ ничего не изменилось. «Бегаем, как эти гончие, с одной очереди в другую. Потому что хотим и там успеть, и там успеть, и там», – говорит пенсионерка в очереди.

«Все стоят под этим навесом, выйти нельзя, ругаются. Люди падали в обморок, их забирала коляска», – добавляет женщина.

Люди стоят по 4-5 часов в очереди. Медпункт, действующий на КПВВ, – переполнен.

Здесь днем «тишину» мониторит СММ ОБСЕ, а ночью – никто.

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгия Туки, после разведения сил и средств у Станицы Луганской образовалась так называемая «серая зона». В ней оказались около сотни жителей Станицы Луганской. В случае, если там произойдет какое-то чрезвычайное происшествие, то украинские полицейские могут попасть туда только без оружия. Также Тука заявлял, что жители Станицы Луганской обеспокоены из-за разведения сил и боятся провокаций со стороны НВФ.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

Позже стало известно, что СММ ОБСЕ зафиксировала факт обоюдного разведения сил и средств у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что в прифронтовой Станице Луганской, несмотря на договоренности о разведении армейских сил, все правоохранители системы МВД продолжают нести службу и следить за порядком в этом городе. Кроме того, усилены отдельные подразделения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «BBC News Україна»

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