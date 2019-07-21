Подростки устроили жуткое ДТП в Донецке (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на пр. Ильича произошло ДТП. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает «МЧС ДНР».

«Водитель легкового автомобиля совершил дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего произошло столкновение с железобетонной троллейбусной опорой.

«В результате происшествия погиб один человек; пострадало двое, один из которых госпитализирован в лечебное учреждение», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего извлекали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента: перерезали арматуру поврежденной опоры, которая перекрыла проезжую часть. Сотрудниками аварийной бригады «Донэлектроавтотранс» автокраном опора была передвинута на газон вдоль дороги.

При этом в социальных сетях очевидцы описывают подробности аварии.

«На мединституте авария жесткая, подросток вышел из троллейбуса, начал обходить его спереди и выбежал на дорогу, его сбили. Скорее всего, насмерть. Водитель пытался увернуться, но не смог и, улетев в столб, снес его. Водитель тоже пострадал, насколько серьезно, неизвестно, Ильича перекрыли», – сообщается в одной и групп в социальных сетях.

«Трое подростков ехали в этой синей машине. Водитель сбил (предварительно, на пешеходном переходе) 16-летнего парня. Парень мертв. Водитель и пассажиры живы. Целы», – сообщается в одной и групп в социальных сетях.