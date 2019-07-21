Молодежь любит поспать: Как проходят парламентские выборы в Мариуполе (Фото). Новости

Сегодня, 21 июля, жители Мариуполя приняли участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», голосование проходит спокойно, явка избирателей довольно высокая.

По словам председателя участковой избирательной комиссии № 142273 Дмитрия Якушко, из 1 991 зарегистрированных на участке избирателей по состоянию на 12:00 проголосовало 535 человек (27%). «Участок открылся вовремя, в 8 часов утра. Никаких проблем, происшествий и нарушений не было. На участке зарегистрировано 6 человек, голосующих на дому. Члены комиссии в сопровождении правоохранителей выехали к ним на такси, и люди получили возможность проголосовать», – пояснил Якушко.

Он добавил, что наблюдается активность у избирателей как молодого поколения, так и у представителей старшего возраста. «По возрастному признаку: 50 на 50», – уточнил председатель УИК.

В спокойном режиме идет процесс голосования и на избирательном участке № 142278. Как отметил председатель Александр Солонский, по состоянию на 12:00 проголосовали 437 человек (21%) из 2049 зарегистрированных здесь избирателей. «На дому голосовали 8 человек. Мы, как положено, собрали все необходимые документы и в сопровождении правоохранителя объехали на такси все адреса. Оплата услуг такси идет от окружкома», – рассказал Солонский.

В комиссии отметили, что большой наплыв избирателей наблюдался утром. «Пенсионеры проявили большую активность. Молодежь любит долго спать. Молодое поколение будет более активно после обеда», – пояснили члены комиссии.

Участок № 142278 открылся вовремя, в 8 часов. «Никаких эксцессов, нарушений у нас не было», – сообщил председатель УИК.

Аналогичная обстановка наблюдается и на избирательном участке № 142272. «Всего зарегистрирован 1 761 избиратель. Вместе с теми 8-ми, которые голосуют на дому. Мы уже к ним сходили. Все дома рядом, комиссия сходила вместе с правоохранителем. Так что люди смогли отдать свой голос, как положено. По состоянию на 12:00 проголосовало 390 человек (22%). Надо отметить, что активность избирателей наблюдается наплывами. Мы только подвели подсчет на 12 часов, и сразу пошло много людей, человек 50 тут же пришло. Пенсионеры, конечно, на данный момент более активны. Молодежь пойдет позже», – сообщил председатель избирательной участковой комиссии Игорь Чуприна.

Согласно данным ЦИК, по состоянию на 12:00 явка избирателей на избирательном округе № 58 (Центральный и Приморский районы Мариуполя) – 22,42 %. Это на 5% выше, чем на округе № 57 (Кальмиусский и Левобережный районы Мариуполя) –17,15%.

Для сравнения, в первом туре президентских выборов в Мариуполе по состоянию на 11:00 явка составляла 15,97%, во втором – 19,7%

Со своей стороны, правоохранители отмечают, что на 12:00 в полицию Мариуполя и Мангушского района поступило 18 заявлений и сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Все факты зарегистрированы в Журнале единого учета, по ним проводятся проверки.

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