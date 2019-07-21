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На 16:00: ЦИК опубликовала явку по Донецкой области . Новости

На 16:00: ЦИК опубликовала явку по Донецкой области

ДН

21.07.19 17:18dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 21 июля, в ходе выборов Верховной Рады Украины, по состоянию на 16:00 в Донецкой области проголосовали 36% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.

На Донетчине ориентировочное число избирателей – 1 402 630 чел., на 16:00 проголосовали 500 тыс. 178 чел.

Всего по Украине по явке на 16:00 на данный момент есть сведения по 190 округам из 199, в стране уже проголосовало 36,55% избирателей.

Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области
на выборах Верховной Рады 21 июля 2019 г.

Одномандатный избирательный округ

Кол-во участков

Ориентировочное кол-во избирателей

Явка на 12:00

Явка на 16:00

Донецкая область

1 132

1 402 630

21,62%

35,66%

ОИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район

32

44 145

20,09%

28,86%

ОИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района

151

147 759

24,77%

38,91%

ОИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы

113

132 748

21,62%

34,94%

ОИО № 48 – город Краматорск

91

144 983

24,72%

38,63%

ОИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы

122

142 688

21,79%

34,34%

ОИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее – Красноармейск), Добропольский район

113

152 595

18,18%

32,22%

ОИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района

2

3 134

15,67%

22,31%

ОИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района

53

63 026

24,40%

37,75%

ОИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь

113

158 794

17,15%

37,09%

ОИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь

98

156 825

22,42%

37,93%

ОИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы

144

151 512

21,41%

32,19%

ОИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь

100

104 421

22,72%

36,19%

 

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