На 16:00: ЦИК опубликовала явку по Донецкой области . Новости

Сегодня, 21 июля, в ходе выборов Верховной Рады Украины, по состоянию на 16:00 в Донецкой области проголосовали 36% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.
На Донетчине ориентировочное число избирателей – 1 402 630 чел., на 16:00 проголосовали 500 тыс. 178 чел.
Всего по Украине по явке на 16:00 на данный момент есть сведения по 190 округам из 199, в стране уже проголосовало 36,55% избирателей.
Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области
на выборах Верховной Рады 21 июля 2019 г.
Одномандатный избирательный округ
Кол-во участков
Ориентировочное кол-во избирателей
Явка на 12:00
Явка на 16:00
Донецкая область
1 132
1 402 630
21,62%
35,66%
ОИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район
32
44 145
20,09%
28,86%
ОИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района
151
147 759
24,77%
38,91%
ОИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы
113
132 748
21,62%
34,94%
ОИО № 48 – город Краматорск
91
144 983
24,72%
38,63%
ОИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы
122
142 688
21,79%
34,34%
ОИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее – Красноармейск), Добропольский район
113
152 595
18,18%
32,22%
ОИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района
2
3 134
15,67%
22,31%
ОИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района
53
63 026
24,40%
37,75%
ОИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь
113
158 794
17,15%
37,09%
ОИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь
98
156 825
22,42%
37,93%
ОИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы
144
151 512
21,41%
32,19%
ОИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь
100
104 421
22,72%
36,19%
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