На 16:00: ЦИК опубликовала явку по Донецкой области . Новости

Сегодня, 21 июля, в ходе выборов Верховной Рады Украины, по состоянию на 16:00 в Донецкой области проголосовали 36% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.

На Донетчине ориентировочное число избирателей – 1 402 630 чел., на 16:00 проголосовали 500 тыс. 178 чел.

Всего по Украине по явке на 16:00 на данный момент есть сведения по 190 округам из 199, в стране уже проголосовало 36,55% избирателей.

Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области

на выборах Верховной Рады 21 июля 2019 г.

Одномандатный избирательный округ Кол-во участков Ориентировочное кол-во избирателей Явка на 12:00 Явка на 16:00 Донецкая область 1 132 1 402 630 21,62% 35,66% ОИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район 32 44 145 20,09% 28,86% ОИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района 151 147 759 24,77% 38,91% ОИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы 113 132 748 21,62% 34,94% ОИО № 48 – город Краматорск 91 144 983 24,72% 38,63% ОИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы 122 142 688 21,79% 34,34% ОИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее – Красноармейск), Добропольский район 113 152 595 18,18% 32,22% ОИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района 2 3 134 15,67% 22,31% ОИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района 53 63 026 24,40% 37,75% ОИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь 113 158 794 17,15% 37,09% ОИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь 98 156 825 22,42% 37,93% ОИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы 144 151 512 21,41% 32,19% ОИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь 100 104 421 22,72% 36,19%

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