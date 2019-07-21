Явка на 16:00: В Луганской области голосуют активнее, чем в Донецкой . Новости

Сегодня, 21 июля, в ходе выборов Верховной Рады Украины, по состоянию на 16:00 в Луганской области проголосовали 40% избирателей. Активность избирателей на Луганщине на 4% выше, чем в Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.

В Луганской области ориентировочное число избирателей составляет 527 973 чел., на 16:00 проголосовали 208 тыс. 497 чел.

Всего по Украине по явке на 16:00 на данный момент есть сведения по 190 округам из 199, в стране уже проголосовало 36,55% избирателей.

Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области

на выборах Верховной Рады 21 июля 2019 г.

Одномандатный избирательный округ Кол-во участков Ориентировочное кол-во избирателей Явка на 12:00 Явка на 16:00 Луганская область 521 527 973 25,33% 39,49% ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района 6 9 411 26,78% 43,39% ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района 70 98 868 22,21% 38,87% ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 61 103 049 25,06% 36,64% ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 40 65 081 25,41% 38,59% ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района 198 145 650 28,30% 42,87% ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района 146 105 914 24,23% 38,38%

Как сообщалось ранее, на 16:00 в Донецкой области проголосовали 36% избирателей.

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