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Явка на 16:00: В Луганской области голосуют активнее, чем в Донецкой . Новости

Явка на 16:00: В Луганской области голосуют активнее, чем в Донецкой

ДН

21.07.19 17:28dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 21 июля, в ходе выборов Верховной Рады Украины, по состоянию на 16:00 в Луганской области проголосовали 40% избирателей. Активность избирателей на Луганщине на 4% выше, чем в Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.

В Луганской области ориентировочное число избирателей составляет 527 973 чел., на 16:00 проголосовали 208 тыс. 497 чел.

Всего по Украине по явке на 16:00 на данный момент есть сведения по 190 округам из 199, в стране уже проголосовало 36,55% избирателей.

Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области
на выборах Верховной Рады 21 июля 2019 г.

Одномандатный избирательный округ

Кол-во участков

Ориентировочное кол-во избирателей

Явка на 12:00

Явка на 16:00

Луганская область 

521

527 973

25,33%

39,49%

ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района

6

9 411

26,78%

43,39%

ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района

70

98 868

22,21%

38,87%

ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

61

103 049

25,06%

36,64%

ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

40

65 081

25,41%

38,59%

ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района

198

145 650

28,30%

42,87%

ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района

146

105 914

24,23%

38,38%

Как сообщалось ранее, на 16:00 в Донецкой области проголосовали 36% избирателей.

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