Явка на 16:00: В Луганской области голосуют активнее, чем в Донецкой . Новости

Сегодня, 21 июля, в ходе выборов Верховной Рады Украины, по состоянию на 16:00 в Луганской области проголосовали 40% избирателей. Активность избирателей на Луганщине на 4% выше, чем в Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.
В Луганской области ориентировочное число избирателей составляет 527 973 чел., на 16:00 проголосовали 208 тыс. 497 чел.
Всего по Украине по явке на 16:00 на данный момент есть сведения по 190 округам из 199, в стране уже проголосовало 36,55% избирателей.
Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области
на выборах Верховной Рады 21 июля 2019 г.
Одномандатный избирательный округ
Кол-во участков
Ориентировочное кол-во избирателей
Явка на 12:00
Явка на 16:00
Луганская область
521
527 973
25,33%
39,49%
ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района
6
9 411
26,78%
43,39%
ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района
70
98 868
22,21%
38,87%
ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
61
103 049
25,06%
36,64%
ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
40
65 081
25,41%
38,59%
ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района
198
145 650
28,30%
42,87%
ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района
146
105 914
24,23%
38,38%
Как сообщалось ранее, на 16:00 в Донецкой области проголосовали 36% избирателей.
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