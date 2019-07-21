Молча приходят, молча голосуют и молча уходят: Как проходят выборы в Славянске (Фото). Новости

Сегодня, 21 июля, жители Славянска (Донецкая обл.) приняли участие в голосовании на досрочных выборах парламента.

Как сообщила «Донецким новостям» ответственная за сбор и передачу информации окружной избирательной комиссии № 47 (Славянск, Александровский и Славянский районы) Оксана Омельченко, по состоянию на 16:00 количество проголосовавших составило 46 235 человек (34,94%). Она также добавила, что на 16:00 также никаких жалоб и заявлений в окружную комиссию не поступало.

На избирательном участке № 141198, расположенном в помещении городской школы искусств, первыми пришли проголосовать Нацгвардейцы в/ч 3035, дислоцирующейся в Славянске.

«Первыми избирателями у нас были военные. На участке зарегистрировано 1 746 избирателей, бюллетеней мы получили 1 632 в двух экземплярах. Один – со списком партий, другой – с кандидатами-мажоритарщиками. На 12:00 проголосовало 390 человек. Это 22%. На президентских выборах к этому времени было больше людей. Может быть из-за отпусков, может, к вечеру подойдут. Вот и после обеда активнее пошли», – рассказала Нина Моисеенко, председатель участковой избирательной комиссии.

«На дому из 15 избирателей проголосовало всего 10 человек. То не открыли дверь, то умер, то уехал. Урны по домам возил член нашей комиссии на своей машине», – добавила Нина Моисеенко.

На избирательном участке № 141197, расположенном в холле ОШ № 15, зарегистрировано 1 996 избирателей.

«На 12:00 у нас проголосовало 415 человек (21%). К 23-м избирателям, которые голосуют дому, выезжали дважды: в первой половине дня и во второй. Подсчета еще не было. Посещаемость участка почти такая же, как и на президентских выборах. В первой половине дня было побольше, а к обеду – упала. Ждем вечера. Первыми пришли жители близлежащих к участку четырех домов. Они самые активные», – говорит секретарь комиссии.

Наблюдатель от одного из кандидатов в депутаты отметил корреспонденту «Донецких новостей», что «выборы проходят замечательно, хотя явка на данный момент и хуже, чем на президентских выборах».

«Нарушений со стороны избирателей никаких выявлено не было. Комиссия работает в прекрасном расположении духа, наблюдатели – наблюдают. Избиратели молча приходят, молча голосуют и молча уходят. Все стабильно, все спокойно», – говорит наблюдатель.

Как рассказала «Донецким новостям» секретарь, член избирательного участка № 141196, здесь зарегистрировано 1 850 избирателей: «40 избирателей голосуют на дому. Комиссия с 9:00 еще ездит по домам и результат будет ближе к вечеру, когда они приедут»», – отметил он.

«Голосовать приходят больше людей среднего и старшего возраста. Молодежи – меньше. На 12:00 проголосовало 398. На прошлых выборах было в это время было больше проголосовавших и больше молодежи. Но еще же не конец дня. Все-таки жара, температура высокая», – говорит секретарь.

«Один избиратель нечаянно испортил бюллетень – нечаянно поставил две "птички". Заменили его, конечно. А так все тихо и спокойно. Работает 18 членов комиссии, из них 6 новых, но сложностей в работе нет. Они не раз принимали участие в избирательных кампаниях» - дополнил представитель УИК № 141196.

На всех участках организовано дежурство полицейских, работают наблюдатели и проводятся независимые соцопросы.

Как рассказала «Донецким новостям» представительница Института международных исследований Украинской академии наук студентка Екатерина, они проводят опрос после того, как люди уже проголосовали и сделали свой выбор. «Мы проводим экзитпол, опрашиваем людей, за кого они голосовали. Некоторые отвечают, некоторые – нет. С утра люди были активнее, к нам даже сами подходили, с удовольствием общались. Сейчас – меньше. Люди боятся чего-то, опасаются, убегают. Говорят, что "это наша тайна" и не хотят говорить», – говорит Екатерина.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 16:00 явка в Донецкой области составила 36%. В Мариуполе более активно голосуют люди пожилого возраста.

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