На Донетчине: Секретарю избирательной комиссии стало плохо. Новости

В Торецке (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) секретарь избирательной комиссии почувствовал недомогание. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июля, сообщила координатор наблюдения от общественной организации «Опора» за выборами на Донбассе Анастасия Прокопенко.

Она уточнила, что инцидент произошел в округе № 52 на участке № 140697 в городе Торецке. «В этой связи члены участковой комиссии приняли решение назначить секретарем участковой комиссии иного человека. Мы со своей стороны обращаем внимание, что законодательство не предусматривает таких действий в период голосования. Т. е. с 8:00 до 20:00 участковая избирательная комиссия не может прерывать процесс голосования и проводить совещания, не может принимать какие-либо решения. Окружная избирательная комиссия не готова пока дать официальный ответ по данному поводу», – отметила Прокопенко.

Также она рассказала, что в соседнем округе № 51 (прифронтовой поселок Зайцево), сложилась проблемная ситуация с допуском на 2 действующих избирательных участка. Представитель окружной комиссии допускает на участки только тех лиц, которые есть в списках избирателей и списках допущенных лиц. «Это связано с тем, что участки находятся в помещении Военно-гражданской администрации [поселка]. Окружная избирательная комиссия обратилась в Государственный реестр избирателей, чтобы получить список избирателей, которые будут голосовать на этих участках. Таким образом они контролируют, что именно эти люди попадают на участки. Также имеется отдельный список с аккредитованными журналистами, доверенных лиц кандидатов в народные депутаты и партий, наблюдателей. Но нам сообщили, что есть трудности с допуском журналистов, которые туда приезжают без предварительной аккредитации», – сказала координатор «Опоры».

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