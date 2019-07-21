Руководство полиции Донецкой области рассказало, как правоохранители обеспечивают ход голосования на выборах. Новости

Сегодня, 21 июля, в Донецкой области в день голосования на досрочных парламентских выборах привлечено 4 539 сотрудников правоохранительных органов. Из них более 3 тыс. чел. – сотрудники полиции, а также Национальная гвардия, военная служба правопорядка и др. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника полиции Донецкой области Павел Алексеенко.

Он наполнил, что в области созданы 12 избирательных округа, 1 132 участковых избирательных участка. «Из них 1 085 – обычные участковые комиссии, а 47 – специальные участковые комиссии (это ку нас СИЗО, больницы и пр.). На подконтрольной украинской власти территории зарегистрировано 1,5 млн избирателей. Вместе с неподконтрольной территорией – чуть более 3 млн избирателей», – сказал замначальника полиции.

Непосредственно на избирательных участках суммарно находятся 2 228 полицейских. «Это по 2 полицейских на каждом избирательном участке», – уточнил Алексеенко.

Он добавил, что в каждой оперативной зоне также имеется резерв сотрудников правоохранительных органов, суммарно – более 200 представителей патрульной полиции и Национальной гвардии.

«Кроме этого на территории Донецкой области размещены стационарные и мобильные блокпосты контролю пунктов выезда. Их обслуживают более 400 сотрудников полиции, Нацгвардии, военнослужащих», – дополнил Алексеенко.

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