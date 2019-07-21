Подкуп и минирование: Полиция Донетчины рассказала о резонансных нарушениях во время выборов. Новости

Сегодня, 21 июля, в Донецкой области по состоянию на 17:00 зарегистрировано 175 событий, связанных с нарушением избирательного законодательства. Из них Едином реестре досудебных расследований зафиксировано 10 нарушений, составлен 1 админпротокол. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника полиции Донецкой области Павел Алексеенко.
Он перечислил ряд наиболее распространенных и резонансных нарушений:
- нарушение избирательного законодательства – 47;
- нарушение ведения агитации – 15;
- препятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии – 12;
- подкуп избирателей – 11;
- конфликты – 5;
- отсутствие документов для получения бюллетеня – 5;
- фотографирование бюллетеня – 5;
- отсутствие в списках избирателей – 3;
- нахождение в состоянии алкогольного опьянения на территории избирательной комиссии – 1.
«В день проведения выборов в Донецкой области вовремя не открылось 3 избирательных участка – в Селидово (здесь были испорчены контрольные листы для вброса в урну), в Угледаре – здесь был переизбран председатель комиссии, в Торецке – не вовремя был открыт сейф после открытия начали пересчитывать бюллетени», – уточнил он.
До 10:30 все избирательные участки работали уже в штатном режиме.
«Одно из резонансных событий – на 14-ти участках по округу № 52 (Торецк, – ред.) была информация о заминировании. Сюда были направлены специалисты для проверки. Участковые комиссии не закрывались, работали во внештатном режиме. Все участки были проверены, на нынешний момент никакой угрозы там не обнаружено, и они продолжают работу», – рассказал Алексеенко.
Также он напомнил, что в 6:30 поступила анонимная информация о заминировании КПВВ «Майорское». «Была направлена дежурная часть полиции, взрывотехники, спасатели. Сотрудники ГСЧС на расстоянии в 200 метров от КПВВ обнаружили минометную мину калибром 120 миллиметров, соответственно движение через КПВВ было закрыто», – отметил замначальника полиции.
Алексеенко добавил, что всего относительно парламентских выборов начиная с 24 мая по настоящий момент в Донецкой области зарегистрировано 716 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Из них с признаками уголовных в ЕРДР внесено 38, также составлен 31 админпротокол.
«За аналогичный период перед вторым туром президентских выборов было 937 сообщений о нарушениях, в ЕРДР внесено 59, админипротоколов составлено – 22. То есть в ходе парламентских выборов сообщений о нарушениях меньше, но день голосования еще не закончен», – подытожил замначальника полиции.
Напомним, в Донецкой области созданы 12 избирательных округа, 1 132 участковых избирательных участка (1 085 – обычные участки, 47 – специальные). На подконтрольной украинской власти территории Донетчины зарегистрировано 1,5 млн избирателей.
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