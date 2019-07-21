Подкуп и минирование: Полиция Донетчины рассказала о резонансных нарушениях во время выборов. Новости

Сегодня, 21 июля, в Донецкой области по состоянию на 17:00 зарегистрировано 175 событий, связанных с нарушением избирательного законодательства. Из них Едином реестре досудебных расследований зафиксировано 10 нарушений, составлен 1 админпротокол. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника полиции Донецкой области Павел Алексеенко.

Он перечислил ряд наиболее распространенных и резонансных нарушений:

нарушение избирательного законодательства – 47;

нарушение ведения агитации – 15;

препятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии – 12;

подкуп избирателей – 11;

конфликты – 5;

отсутствие документов для получения бюллетеня – 5;

фотографирование бюллетеня – 5;

отсутствие в списках избирателей – 3;

нахождение в состоянии алкогольного опьянения на территории избирательной комиссии – 1.

«В день проведения выборов в Донецкой области вовремя не открылось 3 избирательных участка – в Селидово (здесь были испорчены контрольные листы для вброса в урну), в Угледаре – здесь был переизбран председатель комиссии, в Торецке – не вовремя был открыт сейф после открытия начали пересчитывать бюллетени», – уточнил он.

До 10:30 все избирательные участки работали уже в штатном режиме.

«Одно из резонансных событий – на 14-ти участках по округу № 52 (Торецк, – ред.) была информация о заминировании. Сюда были направлены специалисты для проверки. Участковые комиссии не закрывались, работали во внештатном режиме. Все участки были проверены, на нынешний момент никакой угрозы там не обнаружено, и они продолжают работу», – рассказал Алексеенко.

Также он напомнил, что в 6:30 поступила анонимная информация о заминировании КПВВ «Майорское». «Была направлена дежурная часть полиции, взрывотехники, спасатели. Сотрудники ГСЧС на расстоянии в 200 метров от КПВВ обнаружили минометную мину калибром 120 миллиметров, соответственно движение через КПВВ было закрыто», – отметил замначальника полиции.

Алексеенко добавил, что всего относительно парламентских выборов начиная с 24 мая по настоящий момент в Донецкой области зарегистрировано 716 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Из них с признаками уголовных в ЕРДР внесено 38, также составлен 31 админпротокол.

«За аналогичный период перед вторым туром президентских выборов было 937 сообщений о нарушениях, в ЕРДР внесено 59, админипротоколов составлено – 22. То есть в ходе парламентских выборов сообщений о нарушениях меньше, но день голосования еще не закончен», – подытожил замначальника полиции.

Напомним, в Донецкой области созданы 12 избирательных округа, 1 132 участковых избирательных участка (1 085 – обычные участки, 47 – специальные). На подконтрольной украинской власти территории Донетчины зарегистрировано 1,5 млн избирателей.

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