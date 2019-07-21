Ночью на экскурсию: Полиция Донетчины не пустила в область более тысячи «титушек». Новости

На день выборов в Донецкую область организованно автобусами и автомобилями направлялись более 1100 молодых людей из иных регионов страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июля, в ходе брифинга сообщил заместитель начальника полиции Донецкой области Павел Алексеенко.

«С 20 по 21 июля на территории области в направлении городов Бахмут, Краматорск, Святогорск, Торецк из разных регионов Украины (в частности, их Харькова, Днепропетровской области) выехало 14 автобусов и иных транспортных средств различной пассажировместимостью. В них находилось более 600 лиц», – рассказал он.

Кроме того, в ночное время на территорию области должны были заехать 6 автобусов из Харьковской и Днепропетровской областей, «в которых находились около 500 молодых людей спортивной внешности». «Эти люди не могли обосновано пояснить цель пребывания в Донецкой области. Одна из версий, которую они озвучивали, – экскурсия по области», – констатировал Алексеенко.

Он отметил, что молодым людям правоохранители разъяснили, что с утра начинается день выборов, поэтому им следует вернуться в города по месту прописки и принять участие в голосовании.

«Все транспортные средства с пассажирами выехали за территорию области», – подчеркнул замначальника областной полиции.

Алексеенко добавил, что накануне по округу № 51 (г. Торецк) поступила информация, что некий гражданин организовывает подвоз в день выборов людей с временно неподконтрольной территории, которые будут принимать участие в избирательном процессе. Это событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.

Напомним, в Донецкой области созданы 12 избирательных округа, 1 132 участковых избирательных участка (1 085 – обычные участки, 47 – специальные). На подконтрольной украинской власти территории Донетчины зарегистрировано 1,5 млн избирателей.

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