Море в ярких парусах: В Мариуполе состоялась парусная регата (Фото). Новости

В течение двух дней – 20 и 21 июля – в Мариуполе в рамках празднования Дня металлурга проходил чемпионат по парусному спорту. Соревнования проходили на базе Мариупольского городского водно-спортивного комплекса.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», под парус встало несколько десятков яхт – больших крейсерских яхт и малых яхт класса «Луч» и «Оптимист». Парусники соревновались на скорость и мастерство.

Экипажи, занявшие призовые места, получили грамоты и ценные подарки, все остальные участники – заряд бодрости, а многочисленные зрители живописного зрелища – хорошее настроение.