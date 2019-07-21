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Море в ярких парусах: В Мариуполе состоялась парусная регата (Фото). Новости

Море в ярких парусах: В Мариуполе состоялась парусная регата (Фото)

ДН

21.07.19 21:12dnews.dn.uaНовости

Фото «Донецких новостей»

В течение двух дней – 20 и 21 июля – в Мариуполе в рамках празднования Дня металлурга проходил чемпионат по парусному спорту. Соревнования проходили на базе Мариупольского городского водно-спортивного комплекса.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», под парус встало несколько десятков яхт – больших крейсерских яхт и малых яхт класса «Луч» и «Оптимист». Парусники соревновались на скорость и мастерство.

Экипажи, занявшие призовые места, получили грамоты и ценные подарки, все остальные участники – заряд бодрости, а многочисленные зрители живописного зрелища – хорошее настроение.

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