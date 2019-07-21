На КПВВ «Майорское» завершают пропуск людей. Новости

После открытия сегодня, 21 июля, в 19:10 КПВВ «Майорское» на линии разграничения на данный момент завершается работа по пропуску людей, которые ожидали очереди на пересечение линии разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга сообщил пресс-офицер пограничной службы Олег Лычковский.

«Все КПВВ кроме "Майорского" завершили работу вовремя. Через линию разграничения суммарно оформлено пересечение свыше 32 тыс. лиц. КПВВ "Майорское" сейчас продолжает свою работу, т. к. скопилось большое число лиц, которые ожидали его открытия. После длительного времени, пока работала группа взрывотехников, в 19:10 была возобновлена работа данного пункта пропуска. И с этого времени оформлено уже около тысячи лиц и около 200 транспортных средств», – сказал он.

Лычковский отметил, что сейчас уже завершается оформление граждан, которые находились в очереди в «серой зоне».

Он напомнил, что работа взрывотехников продолжится и 22 июля, в связи с чем КПВВ «Майорское» завтра работать не будет.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 июля в 6:30 поступила информация о заминировании КПВВ «Майорское». На объект была направлены взрывотехники и спасатели, которые обнаружили на расстоянии 200 метров от КПВВ минометную мину калибром 120 миллиметров, также были найдены 1 артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины. Движение через КПВВ было прекращено. В 19:10 работа КПВВ была восстановлена.