На Донетчине наблюдатели обеспокоены большим числом «титушек». Новости

В Донецкой области в округах № 59 и № 60* наблюдатели Гражданской сети «Опора» фиксируют на улицах населенных пунктов молодых людей в спортивной одежде и спортивного телосложения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июля, сообщила координатор наблюдения от ГС «Опора» за выборами на Донбассе Анастасия Прокопенко.

«Они не являются местными, т.к. спрашивают у прохожих – как пройти по такому-то адресу и пр. Поэтому будем наблюдать, как пройдет ночь после дня голосования, насколько спокойно», – отметила она.

Прокопенко напомнила, что накануне дня выборов полиция пресекла попытку ввоза в Донецкую область свыше1100 молодых людей спортивного телосложения, которые автобусами доставлялись из иных регионов страны. «Они ехали со стороны Торецка, Бахмута и Краматорска, их останавливали на блокпостах, проверяли документы. По сообщениям полиции, большой процент этих людей, в этих автобусах уже ранее привлекались к ответственности», – уточнила координатор «Опоры».

* ОИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы.

ОИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь.

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