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Восток голосовал за «Партию Шария», – результат экзитпола. Новости

Восток голосовал за «Партию Шария», – результат экзитпола

ДН

21.07.19 22:42dnews.dn.uaНовости

В Верховную Раду 9 созыва проходят 5 партий, которые смогли преодолеть необходимый барьер в 5%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Национального экзитпола, проведенного 21 июля, по состоянию на 20:00 – на момент закрытия избирательных участков.

Согласно опроса, проводимого на выходе из участков, побеждают:

  • «Слуга народа» – 44,2%;
  • «Оппозиционная платформа – За життя» – 11,4%;
  • «Европейская солидарнсть» – 8,8%;
  • «Батькивщина» – 7,4%;
  • «Голос» – 6,5%.

На востоке страны наиболее сильны позиции у партии «Слуга народа» (37,7%), хотя для данной политсилы здесь самый низкий показатель в сравнении с иными регионами страны. На востоке Украины, свыше 5% также набрали:

  • «Оппозиционная платформа – За життя» – 30,5%;
  • «Оппозиционный блок» – 8,5%
  • «Партия Шария» – 6,2%.

Результаты Национального экщитпола

№ п/п

Назва партії

% голосів

Україна в цілому

Захід

Центр

Південь

Схід

1

«Слуга народу»

44,2%

39,2%

45,5%

50,4%

37,7%

2

«Опозиційна платформа – За життя»

11,4%

2,0%

6,7%

16,5%

30,5%

3

«Європейська Солідарність» 

8,8%

12,7%

10,1%

5,8%

4,1%

4

Всеукраїнське об’єднання

7,4%

10,0%

9,9%

4,2%

2,7%

5

«Голос» 

6,5%

14,1%

5,4%

3,3%

2,1%

6

«Сила і Честь» 

4,3%

4,4%

5,9%

2,9%

2,6%

7

«Опозиційний блок» 

3,3%

0,7%

1,5%

5,5%

8,5%

8

«Партія Шарія» 

3,1%

0,8%

2,3%

4,8%

6,2%

9

Радикальна партія Олега Ляшка

2,8%

3,2%

3,9%

1,5%

1,6%

10

«Українська стратегія Гройсмана» 

2,2%

2,6%

2,9%

1,3%

1,3%

11

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

2,1%

4,6%

1,8%

0,7%

0,6%

12

«Громадянська позиція»

0,9%

1,2%

1,2%

0,5%

0,3%

13

«Об’єднання «Самопоміч» 

0,7%

1,5%

0,6%

0,3%

0,2%

14

Партія Зелених України 

0,6%

0,7%

0,5%

0,7%

0,8%

15

Аграрна партія України

0,5%

0,6%

0,7%

0,4%

0,1%

16

«Рух нових сил Михайла Саакашвілі»

0,4%

0,5%

0,4%

0,4%

0,5%

17

«Сила людей»

0,3%

0,4%

0,4%

0,2%

0,0%

18

«Сила права» 

0,2%

0,2%

0,3%

0,4%

0,1%

19

«Соціальна справедливість» 

0,2%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

20

«Патріот»

0,1%

0,1%

0,0%

0,1%

0,1%

21

«Незалежність»

0,1%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

22

Всеукраїнське об’єднання «Факел»

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

 

Национальный экзитпол проводился Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова.

Генеральная совокупность экзитпола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретическая выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 11629 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования».

Уровень досягаемости составил 74%. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.

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