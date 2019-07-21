Восток голосовал за «Партию Шария», – результат экзитпола. Новости

В Верховную Раду 9 созыва проходят 5 партий, которые смогли преодолеть необходимый барьер в 5%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Национального экзитпола, проведенного 21 июля, по состоянию на 20:00 – на момент закрытия избирательных участков.

Согласно опроса, проводимого на выходе из участков, побеждают:

«Слуга народа» – 44,2%;

«Оппозиционная платформа – За життя» – 11,4%;

«Европейская солидарнсть» – 8,8%;

«Батькивщина» – 7,4%;

«Голос» – 6,5%.

На востоке страны наиболее сильны позиции у партии «Слуга народа» (37,7%), хотя для данной политсилы здесь самый низкий показатель в сравнении с иными регионами страны. На востоке Украины, свыше 5% также набрали:

«Оппозиционная платформа – За життя» – 30,5%;

«Оппозиционный блок» – 8,5%

«Партия Шария» – 6,2%.

Результаты Национального экщитпола

№ п/п Назва партії % голосів Україна в цілому Захід Центр Південь Схід 1 «Слуга народу» 44,2% 39,2% 45,5% 50,4% 37,7% 2 «Опозиційна платформа – За життя» 11,4% 2,0% 6,7% 16,5% 30,5% 3 «Європейська Солідарність» 8,8% 12,7% 10,1% 5,8% 4,1% 4 Всеукраїнське об’єднання 7,4% 10,0% 9,9% 4,2% 2,7% 5 «Голос» 6,5% 14,1% 5,4% 3,3% 2,1% 6 «Сила і Честь» 4,3% 4,4% 5,9% 2,9% 2,6% 7 «Опозиційний блок» 3,3% 0,7% 1,5% 5,5% 8,5% 8 «Партія Шарія» 3,1% 0,8% 2,3% 4,8% 6,2% 9 Радикальна партія Олега Ляшка 2,8% 3,2% 3,9% 1,5% 1,6% 10 «Українська стратегія Гройсмана» 2,2% 2,6% 2,9% 1,3% 1,3% 11 Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 2,1% 4,6% 1,8% 0,7% 0,6% 12 «Громадянська позиція» 0,9% 1,2% 1,2% 0,5% 0,3% 13 «Об’єднання «Самопоміч» 0,7% 1,5% 0,6% 0,3% 0,2% 14 Партія Зелених України 0,6% 0,7% 0,5% 0,7% 0,8% 15 Аграрна партія України 0,5% 0,6% 0,7% 0,4% 0,1% 16 «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 17 «Сила людей» 0,3% 0,4% 0,4% 0,2% 0,0% 18 «Сила права» 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,1% 19 «Соціальна справедливість» 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 20 «Патріот» 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 21 «Незалежність» 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 22 Всеукраїнське об’єднання «Факел» 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Национальный экзитпол проводился Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова.

Генеральная совокупность экзитпола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретическая выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 11629 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования».

Уровень досягаемости составил 74%. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.

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