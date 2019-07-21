Восток голосовал за «Партию Шария», – результат экзитпола. Новости

В Верховную Раду 9 созыва проходят 5 партий, которые смогли преодолеть необходимый барьер в 5%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Национального экзитпола, проведенного 21 июля, по состоянию на 20:00 – на момент закрытия избирательных участков.
Согласно опроса, проводимого на выходе из участков, побеждают:
- «Слуга народа» – 44,2%;
- «Оппозиционная платформа – За життя» – 11,4%;
- «Европейская солидарнсть» – 8,8%;
- «Батькивщина» – 7,4%;
- «Голос» – 6,5%.
На востоке страны наиболее сильны позиции у партии «Слуга народа» (37,7%), хотя для данной политсилы здесь самый низкий показатель в сравнении с иными регионами страны. На востоке Украины, свыше 5% также набрали:
- «Оппозиционная платформа – За життя» – 30,5%;
- «Оппозиционный блок» – 8,5%
- «Партия Шария» – 6,2%.
Результаты Национального экщитпола
№ п/п
Назва партії
% голосів
Україна в цілому
Захід
Центр
Південь
Схід
1
«Слуга народу»
44,2%
39,2%
45,5%
50,4%
37,7%
2
«Опозиційна платформа – За життя»
11,4%
2,0%
6,7%
16,5%
30,5%
3
«Європейська Солідарність»
8,8%
12,7%
10,1%
5,8%
4,1%
4
Всеукраїнське об’єднання
7,4%
10,0%
9,9%
4,2%
2,7%
5
«Голос»
6,5%
14,1%
5,4%
3,3%
2,1%
6
«Сила і Честь»
4,3%
4,4%
5,9%
2,9%
2,6%
7
«Опозиційний блок»
3,3%
0,7%
1,5%
5,5%
8,5%
8
«Партія Шарія»
3,1%
0,8%
2,3%
4,8%
6,2%
9
Радикальна партія Олега Ляшка
2,8%
3,2%
3,9%
1,5%
1,6%
10
«Українська стратегія Гройсмана»
2,2%
2,6%
2,9%
1,3%
1,3%
11
Всеукраїнське об’єднання «Свобода»
2,1%
4,6%
1,8%
0,7%
0,6%
12
«Громадянська позиція»
0,9%
1,2%
1,2%
0,5%
0,3%
13
«Об’єднання «Самопоміч»
0,7%
1,5%
0,6%
0,3%
0,2%
14
Партія Зелених України
0,6%
0,7%
0,5%
0,7%
0,8%
15
Аграрна партія України
0,5%
0,6%
0,7%
0,4%
0,1%
16
«Рух нових сил Михайла Саакашвілі»
0,4%
0,5%
0,4%
0,4%
0,5%
17
«Сила людей»
0,3%
0,4%
0,4%
0,2%
0,0%
18
«Сила права»
0,2%
0,2%
0,3%
0,4%
0,1%
19
«Соціальна справедливість»
0,2%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
20
«Патріот»
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
21
«Незалежність»
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
22
Всеукраїнське об’єднання «Факел»
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Национальный экзитпол проводился Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова.
Генеральная совокупность экзитпола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретическая выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 11629 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования».
Уровень досягаемости составил 74%. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.
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