Явка на выборах: В Донецкой области проголосовали 46% избирателей . Новости

Сегодня, 21 июля, в ходе досрочных выборов Верховной Рады Украины в Донецкой области проголосовали 45,71% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 20:00 – на момент закрытия избирательных участков.

Всего по Украине на данный момент есть сведения по 187 округам из 199, здесь активность избирателей составила 49,84%.

На подконтрольной Украине части Донетчины в 12-ти округах зарегистрировано 1 402 630 избирателей, таким образом в выборах приняли участие 641 142 чел. Наиболее активно голосовали жители Мариуполя, Бахмута (до переименования Артемовск) и Краматорска.

Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области

на выборах Верховной Рады 21 июля 2019 г.

Одномандатный избирательный округ Кол-во участков Ориентировочное кол-во избирателей Явка на 20:00 Донецкая область 1 132 1 402 630 45,71% ОИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район 32 44 145 34,84% ОИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района 151 147 759 48,52% ОИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы 113 132 748 45,65% ОИО № 48 – город Краматорск 91 144 983 48,00% ОИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы 122 142 688 43,57% ОИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее – Красноармейск), Добропольский район 113 152 595 44,71% ОИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района 2 3 134 26,71% ОИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района 53 63 026 45,41% ОИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь 113 158 794 47,65% ОИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь 98 156 825 48,91% ОИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы 144 151 512 40,44% ОИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь 100 104 421 48,32%

Как сообщалось ранее, согласно данным Национального экзитпола, в Раду проходят 5 партий.

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