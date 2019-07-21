Явка на выборах: В Донецкой области проголосовали 46% избирателей . Новости

Сегодня, 21 июля, в ходе досрочных выборов Верховной Рады Украины в Донецкой области проголосовали 45,71% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 20:00 – на момент закрытия избирательных участков.
Всего по Украине на данный момент есть сведения по 187 округам из 199, здесь активность избирателей составила 49,84%.
На подконтрольной Украине части Донетчины в 12-ти округах зарегистрировано 1 402 630 избирателей, таким образом в выборах приняли участие 641 142 чел. Наиболее активно голосовали жители Мариуполя, Бахмута (до переименования Артемовск) и Краматорска.
Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области
на выборах Верховной Рады 21 июля 2019 г.
Одномандатный избирательный округ
Кол-во участков
Ориентировочное кол-во избирателей
Явка на 20:00
Донецкая область
1 132
1 402 630
45,71%
ОИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район
32
44 145
34,84%
ОИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района
151
147 759
48,52%
ОИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы
113
132 748
45,65%
ОИО № 48 – город Краматорск
91
144 983
48,00%
ОИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы
122
142 688
43,57%
ОИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее – Красноармейск), Добропольский район
113
152 595
44,71%
ОИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района
2
3 134
26,71%
ОИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района
53
63 026
45,41%
ОИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь
113
158 794
47,65%
ОИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь
98
156 825
48,91%
ОИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы
144
151 512
40,44%
ОИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь
100
104 421
48,32%
Как сообщалось ранее, согласно данным Национального экзитпола, в Раду проходят 5 партий.
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