Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Явка на выборах: В Донецкой области проголосовали 46% избирателей . Новости

Явка на выборах: В Донецкой области проголосовали 46% избирателей

ДН

21.07.19 22:49dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 21 июля, в ходе досрочных выборов Верховной Рады Украины в Донецкой области проголосовали 45,71% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 20:00 – на момент закрытия избирательных участков.

Всего по Украине на данный момент есть сведения по 187 округам из 199, здесь активность избирателей составила 49,84%.

На подконтрольной Украине части Донетчины в 12-ти округах зарегистрировано 1 402 630 избирателей, таким образом в выборах приняли участие 641 142 чел. Наиболее активно голосовали жители Мариуполя, Бахмута (до переименования Артемовск) и Краматорска.

Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области
на выборах Верховной Рады 21 июля 2019 г.

Одномандатный избирательный округ

Кол-во участков

Ориентировочное кол-во избирателей

Явка на 20:00

Донецкая область

1 132

1 402 630

45,71%

ОИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район

32

44 145

34,84%

ОИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района

151

147 759

48,52%

ОИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы

113

132 748

45,65%

ОИО № 48 – город Краматорск

91

144 983

48,00%

ОИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы

122

142 688

43,57%

ОИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее – Красноармейск), Добропольский район

113

152 595

44,71%

ОИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района

2

3 134

26,71%

ОИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района

53

63 026

45,41%

ОИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь

113

158 794

47,65%

ОИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь

98

156 825

48,91%

ОИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы

144

151 512

40,44%

ОИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь

100

104 421

48,32%

Как сообщалось ранее, согласно данным Национального экзитпола, в Раду проходят 5 партий.

Читайте также:

Комментарии