Эксперт о партиях, которые не прошли в парламент: Наш ждет очень интересный политический процесс. Новости

По данным Национального экзитпола, кроме 5-ти партий, которые проходят в парламент, в политической жизни страны в ближайшие годы важную роль будут играть еще 6 партий, которые набрали более 2% голосов избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июля, в ходе брифинга в Киеве заявила эксперт Киевского международного института социологии (КМИС) Светлана Хутка.
«У нас сейчас по сути есть 6 партий, которые набрали более 2% [но не прошли в парламент]. Это означает, что они следующие 5 лет будут включены в политическую жизнь страны – теперь уже с поддержкой государства из бюджета. В этом контексте самое интересное, не только как будет формироваться дизайн коалиции в парламенте, но и то, как в принципе будет меняться политическая жизнь – с учетом того, что в нее включается набор новых партий, а те, до кого мы привыкли, они частично выпали из этого процесса. Поэтому нас ожидают не только неожиданности в парламенте, но и в целом очень интересный политический процесс до следующих выборов», – сказал она.
Так, по данным Национального экзитпола, в ходе выборов набрали менее 5%, но более 2% следующие партии
Місце в рейтингу
Назва партії
% голосів
Україна в цілому
Захід
Центр
Південь
Схід
6
«Сила і Честь»
4,3%
4,4%
5,9%
2,9%
2,6%
7
«Опозиційний блок»
3,3%
0,7%
1,5%
5,5%
8,5%
8
«Партія Шарія»
3,1%
0,8%
2,3%
4,8%
6,2%
9
Радикальна партія Олега Ляшка
2,8%
3,2%
3,9%
1,5%
1,6%
10
«Українська стратегія Гройсмана»
2,2%
2,6%
2,9%
1,3%
1,3%
11
Всеукраїнське об’єднання «Свобода»
2,1%
4,6%
1,8%
0,7%
0,6%
Как сообщалось ранее, Национальный экзитпол (опрос избирателей на выходе из избирательного участка) проводился 21 июля Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова.
Генеральная совокупность экзитпола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретическая выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 11629 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования».
Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.
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