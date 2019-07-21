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Эксперт о партиях, которые не прошли в парламент: Наш ждет очень интересный политический процесс. Новости

Эксперт о партиях, которые не прошли в парламент: Наш ждет очень интересный политический процесс

ДН

21.07.19 23:21dnews.dn.uaНовости

Светлана Хутка крайняя справа

По данным Национального экзитпола, кроме 5-ти партий, которые проходят в парламент, в политической жизни страны в ближайшие годы важную роль будут играть еще 6 партий, которые набрали более 2% голосов избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июля, в ходе брифинга в Киеве заявила эксперт Киевского международного института социологии (КМИС) Светлана Хутка.

«У нас сейчас по сути есть 6 партий, которые набрали более 2% [но не прошли в парламент]. Это означает, что они следующие 5 лет будут включены в политическую жизнь страны – теперь уже с поддержкой государства из бюджета. В этом контексте самое интересное, не только как будет формироваться дизайн коалиции в парламенте, но и то, как в принципе будет меняться политическая жизнь – с учетом того, что в нее включается набор новых партий, а те, до кого мы привыкли, они частично выпали из этого процесса. Поэтому нас ожидают не только неожиданности в парламенте, но и в целом очень интересный политический процесс до следующих выборов», – сказал она.

Так, по данным Национального экзитпола, в ходе выборов набрали менее 5%, но более 2% следующие партии

Місце в рейтингу

Назва партії

% голосів

Україна в цілому

Захід

Центр

Південь

Схід

6

«Сила і Честь» 

4,3%

4,4%

5,9%

2,9%

2,6%

7

«Опозиційний блок» 

3,3%

0,7%

1,5%

5,5%

8,5%

8

«Партія Шарія» 

3,1%

0,8%

2,3%

4,8%

6,2%

9

Радикальна партія Олега Ляшка

2,8%

3,2%

3,9%

1,5%

1,6%

10

«Українська стратегія Гройсмана» 

2,2%

2,6%

2,9%

1,3%

1,3%

11

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

2,1%

4,6%

1,8%

0,7%

0,6%

 

Как сообщалось ранее, Национальный экзитпол (опрос избирателей на выходе из избирательного участка) проводился 21 июля Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова.

Генеральная совокупность экзитпола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретическая выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 11629 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования».

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.

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