Эксперт о партиях, которые не прошли в парламент: Наш ждет очень интересный политический процесс. Новости

По данным Национального экзитпола, кроме 5-ти партий, которые проходят в парламент, в политической жизни страны в ближайшие годы важную роль будут играть еще 6 партий, которые набрали более 2% голосов избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 июля, в ходе брифинга в Киеве заявила эксперт Киевского международного института социологии (КМИС) Светлана Хутка.

«У нас сейчас по сути есть 6 партий, которые набрали более 2% [но не прошли в парламент]. Это означает, что они следующие 5 лет будут включены в политическую жизнь страны – теперь уже с поддержкой государства из бюджета. В этом контексте самое интересное, не только как будет формироваться дизайн коалиции в парламенте, но и то, как в принципе будет меняться политическая жизнь – с учетом того, что в нее включается набор новых партий, а те, до кого мы привыкли, они частично выпали из этого процесса. Поэтому нас ожидают не только неожиданности в парламенте, но и в целом очень интересный политический процесс до следующих выборов», – сказал она.

Так, по данным Национального экзитпола, в ходе выборов набрали менее 5%, но более 2% следующие партии

Місце в рейтингу Назва партії % голосів Україна в цілому Захід Центр Південь Схід 6 «Сила і Честь» 4,3% 4,4% 5,9% 2,9% 2,6% 7 «Опозиційний блок» 3,3% 0,7% 1,5% 5,5% 8,5% 8 «Партія Шарія» 3,1% 0,8% 2,3% 4,8% 6,2% 9 Радикальна партія Олега Ляшка 2,8% 3,2% 3,9% 1,5% 1,6% 10 «Українська стратегія Гройсмана» 2,2% 2,6% 2,9% 1,3% 1,3% 11 Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 2,1% 4,6% 1,8% 0,7% 0,6%

Как сообщалось ранее, Национальный экзитпол (опрос избирателей на выходе из избирательного участка) проводился 21 июля Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова.

Генеральная совокупность экзитпола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретическая выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 11629 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования».

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.

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