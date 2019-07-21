Явка: В Луганской области проголосовали 49% избирателей . Новости

Сегодня, 21 июля, в ходе досрочных выборов Верховной Рады Украины в Луганской области проголосовали 49,23% избирателей, что на 3,52% выше, чем в Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 20:00 – на момент закрытия избирательных участков.

Всего по Украине активность избирателей составила 49,84%.

На подконтрольной Украине части Луганщины в 6-ти округах зарегистрировано 527 973 избирателя, из которых на выборах проголосовало 259 тыс. 921чел. Наиболее активно голосовали жители Северодонецка, Новоайдарского и Попаснянкого районов.

Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области

на выборах Верховной Рады 21 июля 2019 г.

Одномандатный избирательный округ Кол-во участков Ориентировочное кол-во избирателей Явка на 20:00 Луганская область 521 527 973 49,23% ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района 6 9 411 55,05% ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района 70 98 868 51,09% ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 61 103 049 43,73% ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 40 65 081 48,22% ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района 198 145 650 52,75% ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района 146 105 914 48,09%