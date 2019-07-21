Явка: В Луганской области проголосовали 49% избирателей . Новости

Сегодня, 21 июля, в ходе досрочных выборов Верховной Рады Украины в Луганской области проголосовали 49,23% избирателей, что на 3,52% выше, чем в Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 20:00 – на момент закрытия избирательных участков.
Всего по Украине активность избирателей составила 49,84%.
На подконтрольной Украине части Луганщины в 6-ти округах зарегистрировано 527 973 избирателя, из которых на выборах проголосовало 259 тыс. 921чел. Наиболее активно голосовали жители Северодонецка, Новоайдарского и Попаснянкого районов.
Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области
на выборах Верховной Рады 21 июля 2019 г.
Одномандатный избирательный округ
Кол-во участков
Ориентировочное кол-во избирателей
Явка на 20:00
Луганская область
521
527 973
49,23%
ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района
6
9 411
55,05%
ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района
70
98 868
51,09%
ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
61
103 049
43,73%
ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
40
65 081
48,22%
ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района
198
145 650
52,75%
ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района
146
105 914
48,09%
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