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Явка: В Луганской области проголосовали 49% избирателей . Новости

Явка: В Луганской области проголосовали 49% избирателей

ДН

21.07.19 23:56dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 21 июля, в ходе досрочных выборов Верховной Рады Украины в Луганской области проголосовали 49,23% избирателей, что на 3,52% выше, чем в Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 20:00 – на момент закрытия избирательных участков.

Всего по Украине активность избирателей составила 49,84%.

На подконтрольной Украине части Луганщины в 6-ти округах зарегистрировано 527 973 избирателя, из которых на выборах проголосовало 259 тыс. 921чел. Наиболее активно голосовали жители Северодонецка, Новоайдарского и Попаснянкого районов.

Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области
на выборах Верховной Рады 21 июля 2019 г.

Одномандатный избирательный округ

Кол-во участков

Ориентировочное кол-во избирателей

Явка на 20:00

Луганская область 

521

527 973

49,23%

ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района

6

9 411

55,05%

ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района

70

98 868

51,09%

ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

61

103 049

43,73%

ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

40

65 081

48,22%

ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района

198

145 650

52,75%

ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района

146

105 914

48,09%

Как сообщалось ранее, согласно данным Национального экзитпола, в Раду проходят 5 партий. Явка в Донецкой области составила 46%.

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