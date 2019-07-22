Наиболее ровно регионы голосовали за «Слугу народа», – экзитпол. Новости

В ходе досрочных выборов в Верховную Раду довольно заметны различия в голосовании в зависимости от регионов. В следствие этого электорат разных политических сил отличается по структуре. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 21 июля в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко, представляя результаты Национального экзитпола.

По его словам, меньше всего электорат различается у "Слуги народа": 58% проголосовавших за партию – это жители центрального и западного регионов, 42% – жители юго-востока.

В структуре электората иных сил различия более заметны. «Так, 75% тех, кто голосовал за "Оппозиционную платформу – За життя" – жители южного и восточного регионов. У "Батькивщины" 80% – это жители западной и центральной части страны. Среди тех, кто голосовал за "Силу и честь" – 75% также жители западного и центрального регионов. 88% тех, кто голосовал за "Оппозиционный блок" – это жители юго-востока», – отметил Мищенко.

Он акцентировал, что наибольшее смещение в сторону запада и центра страны (82%) отмечается в электорате партии «Голос», «в том числе, 52% – это лишь жители западного региона».

Эксперт дополнил, что также интересны наблюдения по результатам голосования относительно типа населенного пункта. «Скажем, за "Голос" чаще всего голосовали жители больших городов с населением 100 тыс. и более жителей. Здесь за эту политическую силу меньше всего голосовали в селах – 5%. Аналогично и по "Европейской солидарности" – 12% в больших городах, а в селах и небольших городах – 7%. За "Слугу народа" чаще голосовали сельские жители – 47%, а в больших городах – 42%», – рассказал он.

Мищенко отметил, что за «Оппозиционную платформу – За життя» чаще голосовали жители небольших городов и поселков городского типа – 15,5%, а в больших городах – 11%, в селах – 8%.

За «Батькивщину» больше отдали голосов сельские жители (9%), в небольших городах – 8%, в больших городах – 6% опрошенных.

Национальный экзитпол (опрос на выходе из избирательных участков) проводился Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова.

Генеральная совокупность экзитпола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Опрошено 11629 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования». Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.

Как сообщалось ранее, согласно данным Национального экзитпола, в Раду проходят 5 партий. Явка в Донецкой области составила 46%, в Луганской – 49%.

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