На грани: По данным экзитпола, у «Силы и чести» есть шансы пройти в Раду. Новости

Есть вероятность прохождения в парламент партии «Сила и честь» Игоря Смешко. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 21 июля в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко, представляя результаты Национального экзитпола.

Результаты экзитпола дают партии «Сила и честь» 4,3%. Однако статистическая погрешность данного опроса составляет до 2,5% для лидеров политической гонки. Поэтому у «Силы и чести» есть шанс преодолеть 5-процентный барьер и попасть в Раду.

«Шансы у нее есть. Игорь Смешко на выборах президента, по-моему, больше голосов, чем ему давали экзитполы. Учитывая это обстоятельство, можно сказать, что шансы у этой политической силы есть», – сказал Мищенко.

Он отметил, что за «Силу и честь» чаще всего голосовали в центральной части страны (5,9%), на западе – 4,4%, на юге – 2,9%, на востоке – 2,6%. «По типу населенных пунктов. По данным экзитпола, в больших городах за нее голосовали 4,5% опрошенных, в небольших городах и поселках городского типа, в также в селах – 3,9%», – добавил эксперт.

Национальный экзитпол (опрос на выходе из избирательных участков) проводился Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова.

Генеральная совокупность экзитпола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Опрошено 11629 респондента на 300 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования». Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.

Как сообщалось ранее, согласно данным Национального экзитпола, в Раду проходят 5 партий. Явка в Донецкой области составила 46%, в Луганской – 49%.

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