Очереди, слезы и фрагмент мины: Как прошли выборы в прифронтовом Зайцево. Новости

В прифронтовом Зайцево (Донецкая обл.) на избирательном участке №141527 в день выборов Верховной Рады Украины люди по несколько часов не могли проголосовать из-за больших очередей.

Очередь возникла из-за того, что одновременно на участок приехали 4 автобуса с людьми из Жованки, Бахмутки и Опытного.

«Страной хотят руководить, а 100 человек – не дадут толку. Ну, как это так? Привезли нас сюда и сидим. Ну, что мы сидим? Раньше было – на 8:00, потом через час-два идет автобус опять и так до 12:00 всех бы свезли и все», – возмущается очередью житель Жованки.

Своей очереди ожидал и местный житель Зайцево Владимир Антипов. Он на избирательный участок пришел пешком. «Никогда такого наплыва не было раньше. Я – местный, я не тороплюсь, я могу и чуть позже прийти, а просто хожу туда-сюда, ну увидел узнаваемых политиков», – отмечает мужчина.

Очередь за бюллетенями избиратели занимали еще в коридоре, жать приходилось более часа. «Мы – местные жители, мы такое тут терпим, и такое еще на выборах, такой ужас», – не сдерживает слез в очереди за бюллетенем жительница Зайцево Лариса.

Члены избирательной комиссии и наблюдатели от официальных комментариев отказались, но неофициально отметили, что следить за нарушениями в ходе голосования при таком наплыве избирателей практически невозможно.

Подвоз жителей прифронтовых сел к избирательному участку в день голосования организовала военно-гражданская администрация Зайцево. По словам ее руководителя Владимира Веселкина, привезти людей одновременно на участок решили, пока он был в отпуске. «Ситуация такая, что непонятно чего можно было ожидать: то КПВВ работает, то не работает. Решили приехать, проголосовать», – пояснил Веселкин.

В день голосования во двое избирательного участка в 10:42 обнаружили фрагмент взрывоопасного предмета, о чем сообщили в полицию. Место находки было ограждено. Как сообщила пресс-секретарь ГСЧС Донецкой области Вероника Бахал, в 12:40 взрывотехники изъяли фрагмент минометной мины калибром 82 мм. «На работу избирательных участков событие не повлияло», – сказала она.

Как сообщалось ранее, в округе № 51* явка на выборах составила 26,71%, здесь зарегистрированы 3 134 избирателя. По данным ЦИК, на момент окончания голосования принять участие в выборах смогли 837 избирателей. На досрочных парламентских выборах в округе № действующий глава ВГА Зайцево Владимир Веселкин занял второе место.

*Избирательный округ №51 в Донецкой области, по данным ЦИК Украины, включает Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки и часть Бахмутского района. Однако из них на подконтрольной Украине территории находится лишь поселок Зайцево. В итоге ИО № 51 включает всего 2 избирательных участка, оба которых находятся в поселке Зайцево. В ИО № 51 зарегистрированы 26 кандидатов в народные депутаты Украины, из них 20 – самовыдвиженцы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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