В «ДНР»: Россиянин оценил особенности «ДонМака» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в ресторане быстрого питания «ДонМак» (действует на захваченных мощностях «Макдональса») незначительно изменили стилистику, которая очень похожа на всемирно известный бренд. Об этом в социальных сетях рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший Донецк.

На чеке видно, что стоимость бургера под названием «БикМак» 140 руб. (56 грн по курсу местного банка на 29.07.2019), напитка – 30 руб. (12 грн).

«В ДНР есть свой "Макдональдс". Раньше он назывался "Макдональдс", а теперь – "ДонМак". По всей видимости – "Донецкий Мак"», – отмечает россиянин.

«Заказал я себе в "ДонМаке" "БикМак". Прошу обратить внимание, что это не "БигМак", а "БикМак". В чем дело: "БигМак" – это фирменный бутерброд компании "Макдональдс", и только в заведениях "Макдональдса" можно подавать эти сэндвичи. Фишка в том, как я понимаю, что компании с мировым именем не позволяют в непризнанных республиках пользоваться своим именем… Как видите, донецкие маркетологи нашли выход», – считает Сергей.

На эту информацию отреагировали пользователи социальной сети:

«Dorian Gray»: «Все компоненты для "ДонМак" покупаются в Ростове!»;

«Mundial 2018 Russia»: «Жесть! Всё подделка»;

«WSN»: «Как в фильме "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи – у нас как в "Макдональдсе" булочки, только без кунжута»;

«Heikki»: «В сравнении с настоящим "БигМаком" нет соуса, котлета выглядит как кизяк, о качестве сыра можно только догадаться. И еще, позор то, что сделали копию, изменив одну букву. Неужели такое примитивное воображение, и нет никого хоть с одной извилиной, чтобы придумать свое что-то оригинальное? Вот в Финляндии никому в свое время не пришло в голову таким заниматься, создали Hesburger, по сути тот же "Макдак", но со своим ассортиментом. Сейчас потеснили даже "Макдак", причем в честной борьбе».

Гражданин РФ Сергей Борисов также сравнил цены на продукты питания и алкоголь в одном из донецких супермаркетов с российскими и рассказал, сколько стоит аренда жилья в «ДНР». Он также рассказал, как в за фото- и видеосъемку в центре города и на прифронтовых окраинах его останавливали для досмотра, и чем это закончилось.

Как сообщалось ранее, с июля по октябрь 2016 года в Донецке на базе имевшихся трех ресторанов быстрого питания McDonald’s открыли местный аналог «ДонМак». Изначально заведение хотели назвать «МакДоном», но узрели возможность неприличных ассоциаций.

Полуфабрикаты в «ДонМак» поступают с ростовской фабрики американского бренда, полиграфию для упаковок печатают в Донецке.

«ДонМак» в Донецке отличает от «МакДональдса» смешение торговых марок. Помимо продукции, похожей на «макдональдскую», здесь присутствуют картофельные чипсы, круассаны, напитки местного производства типа «Колокольчик», молочные десерты донецкой фирмы «Лучиано», куриные стрипсы и крылья наподобие фастфуда KFC и пр. Также в донецкой сети продают пиво.

Цены в «ДонМаке» соответствуют российскому «МакДональдсу» – разница +/- 2-9 руб. При этом уровень зарплат россиян в разы выше доходов жителей нынешнего Донецка. Даже зарплаты сети фастфудов несравнимы: в «ДонМаке» сотрудник, стоящий на кассе, получает 7 500 руб. (3 100 грн) в месяц, в России в «МакДональдсе» в зависимости от региона – 20-35 тыс. руб.

В связи с действием в «ДНР» комендантского часа, «ДонМаки» работают до 21:00, а автораздача – до 22:00.

Ранее сообщалось, что в Донецке в местном «ДонМаке» стоимость на аналоги гамбургера и «Биг мака» идентичны российским, но на 17% и 43% соответственно дороже, чем в украинской сети «МакДональдс».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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