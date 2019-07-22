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Обработано 35% протоколов: Среди партий лидирует «Слуга народа». Новости

Обработано 35% протоколов: Среди партий лидирует «Слуга народа»

ДН

22.07.19 08:48dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия обработала 35,51% протоколов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», на данный момент лидирует партия «Слуга народа».

Голоса избирателей среди партий-лидеров пока распределились следующим образом:

  • «Слуга народа» – 42,19%;
  • «Оппозиционная платформа – За життя» – 12,75%;
  • «Европейская Солидарность» – 8,71%;
  • «Батькивщина» – 8,15%;
  • «Голос» – 6,39%.

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В Донецкой и Луганской областях лидирует «Оппозиционная платформа – За життя».

Остальные политические силы пока набирают менее 5% голосов.

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Как сообщалось ранее, согласно данным Национального экзитпола, в Раду проходят 5 партий. Также попасть в парламент есть шансы у партии «Сила и честь». Явка в Донецкой области составила 46%, в Луганской – 49%.

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