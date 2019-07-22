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Надо было трамваем подвинуть: В соцсетях обсуждают ДТП в Донецке (Фото). Новости

Надо было трамваем подвинуть: В соцсетях обсуждают ДТП в Донецке (Фото)

ДН

22.07.19 09:48dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке этой ночью автомобиль перекрыл движение трамваев. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Донецк. Проспект Труда. Водитель оставил машину и ушел», – говорится в сообщении.

Фото: соцсети

В социальных сетях активно обсуждают данный инцидент и делятся версиями:

  • Александр: «Надо было трамваем подвинуть»;
  • Олег: «Да может пьяный был, увидел гаи и валить... Завтра напишет заяву "типо угнали"»;
  • Александр: «Да похоже, как выкатилась, на передачу или ручник не поставил может»;
  • Антон: «Что за дичь»;
  • Вениамин: «Скорее всего краденная. Со своими так не поступают»;
  • Инесса: «Теперь весь Донецк знает, что можно припарковать как угодно и эвакуатор не приедет!»;
  • Алексей: «Если бы выкатилась, народу много откатили бы обратно.
  • Сергей: «У нас в Луганске мэр уже давно и трамваи, и рельсы на лом сдал».

Фото: соцсети

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