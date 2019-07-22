Надо было трамваем подвинуть: В соцсетях обсуждают ДТП в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке этой ночью автомобиль перекрыл движение трамваев. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Донецк. Проспект Труда. Водитель оставил машину и ушел», – говорится в сообщении.
Фото: соцсети
В социальных сетях активно обсуждают данный инцидент и делятся версиями:
- Александр: «Надо было трамваем подвинуть»;
- Олег: «Да может пьяный был, увидел гаи и валить... Завтра напишет заяву "типо угнали"»;
- Александр: «Да похоже, как выкатилась, на передачу или ручник не поставил может»;
- Антон: «Что за дичь»;
- Вениамин: «Скорее всего краденная. Со своими так не поступают»;
- Инесса: «Теперь весь Донецк знает, что можно припарковать как угодно и эвакуатор не приедет!»;
- Алексей: «Если бы выкатилась, народу много откатили бы обратно.
- Сергей: «У нас в Луганске мэр уже давно и трамваи, и рельсы на лом сдал».
Фото: соцсети
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