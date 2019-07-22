Обошел сестру Савченко: В прифронтовой Авдеевке победил Муса Магомедов . Новости

На досрочных выборах Верховной Рады по одномандатному избирательному округу № 45 победу одержал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% протоколов по данному округу.

Магомедов баллотировался от партии «Оппозиционный блок».

Отметим, что по данному округу в парламент также выдвигалась сестра нардепа Надежды Савченко – Вера Савченко.

Результаты голосования среди лидеров по округу № 45 следующие:

Муса Магомедов, генеральный директор Авдеевского коксохимического завода, партия «Оппозиционный блок» – 64,60%;

Анастасия Петренко, режиссер из Славянска, «Оппозиционная платформа – За життя» – 14,56%;

Георгий Кюджаев, житель Авдеевки, директор ЧП «Элко», партия «Слуга народа» – 7,97%;

Вера Савченко, жительница Киева, партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» – 3,95%;

Юлия Оцвера, жительница поселка Очеретино, партия «Европейская солидарность» – 2,39%.

Среди политических партий жители округа № 45 отдали предпочтение «Оппозиционной платформе – За життя», «Слуге народа» и «Оппозиционному блоку» :

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Напомним, что одномандатный избирательный округ № 45 из подконтрольной Украине части Донетчины включает город Авдеевку и часть поселков Ясиноватского района. Выборы проводились на 32 участках, где суммарно зарегистрировано 44 145 избирателей. Явка на выборах составила 34,84%.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на парламентских выборах округе № 51 (поселок Зайцево) действующий глава ВГА Владимир Веселкин занял второе место, а в округе № 49 (Дружковка, Константиновка) Борис Колесников уступил мэру Дружковки Валерию Гнатенко.

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