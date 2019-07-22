Всего 24 квадрата: На сколько хватит обещанной правительством компенсации за разрушенное на Донбассе жилье. Новости

Правительство Украины намерено выделять до 300 тыс. грн в качестве компенсации за разрушенное в ходе боевых действий на Донбассе жилье. Однако этих средств хватит для покрытия затрат жилья площадью не более 24 кв. м. Также у общественников вызывает вопрос, почему заявление о новой инициативе правительства было сделано до дня голосования на выборах Верховной Рады, а само постановление появится значительно позже. Об этом в комментарии «Донецким новостям» заявил юрист-аналитик общественной организации «Донбасс SOS» Остап Гункевич.

«На данный момент механизм компенсации за жилье еще не опубликован. По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадима Черныша, соответствующее постановление будет доработано в течение двух-трех недель. Так что конечный его вид неизвестен. Выглядит странным, что информацию про принятие постановления опубликовали до выборов, а само постановление должно быть опубликовано уже после них», – отмечает Гункевич.

Также правозащитник акцентирует, что возникнет вопрос о реальном выделении средств, т.к. «у МинВОТ средств нет – их должна выделить Верховная Рада».

Для подачи заявления на получение компенсации предварительно органы местного самоуправления должны составить акт по разрушенному жилью. Но неизвестно, как данный механизм будет работать на практике. «Учитывая, что в прифронтовой зоне может не быть надлежащих условий и специалистов для обследования состояния жилья (как, например, в Песках, где проводить такое обследование просто опасно)», – продолжает представитель «Донбасс SOS».

Гункевич обращает внимание, что выплачивать компенсацию планируют только за разрушенное жилье, а не поврежденное в ходе боевых действий. Например, в Луганской области разрушенными числятся 393 здания, а поврежденными в обеих областях – около 20 тысяч. «При этом имеется большая потребность в разработке механизма компенсации ущерба и поврежденных домов (с разной степенью повреждений), а не только разрушенных… По мнению нашей организации, должно быть разделение всего поврежденного жилья на несколько категорий, в зависимости от степени повреждений (а не разрушенное и поврежденное жилье, как сейчас)», – поясняет общественник.

Существенным недостатком озвученного механизма Гункевич считает малую граничную сумму компенсации – не более 300 тыс. грн. «Если взять среднюю стоимость строительства жилья в Донецкой области, то по данным Минрегиона по состоянию на январь 2019 года, речь идет приблизительно о 12 тыс. грн за кв. м. То есть, 300 тыс. грн хватит, чтобы компенсировать стоимость жилья площадью не более 24 кв. м. Для компенсации разрушенных зданий большей площадью этой суммы очевидно не хватит, т.е. потом это будет лишь частичная компенсация», – резюмировал юрист.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору.

Подробнее см. в материале «Донецких новостей» – Компенсация за разрушенное жилье на Донбассе: Эксперты пояснили, что не так с идеей Кабмина.

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