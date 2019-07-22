Подкупов на выборах не стало меньше: Эксперт рассказал о технологии «добрых дел». Новости

Избирательная кампания на внеочередных выборах Верховной Рады Украины показала, что подкуп избирателей остается главной проблемой среди нарушений законодательства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июля, в ходе брифинга в Киеве рассказал генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

«В день голосования 21 июля фактов и масштабов подкупа было значительно меньше, чем во время внеочередных выборов в 2014 году. Однако, если оценивать масштабы кампании, то, по нашей оценке, и фактов, и масштабов меньше не было, просто изменились технологии. Подкупов не стало меньше, подкуп просто стал другой», – сказал он.

По его словам, анализ избирательной кампании с конца мая до конца июня 2019 года, до даты официальной регистрации кандидатов, как субъектов избирательного процесса, показывает «расцвет всех технологий».

«Массовое засыпание школ и детских садов сладостями или другими словами покупка голосов родителей через эмоции детей. Мы видели технологии непрямого подкупа в виде продовольственных наборов, в виде оказания бесплатных туристических услуг… Массовое использование технологии псевдо-благотворительности в виде установки детских спортивных площадок. Без инициатив центральной и местной власти, я думаю, еще один избирательный цикл и в Украине не останется ни одного села без детской спортивной площадки – мажоритарщики и будущие мажоритарщики закроют этот вопрос полностью», – отметил Кошель.

«Масштабы подкупа были достаточно большими и избирательная кампания превратилась фактически на формат отчета о добрых делах. Кандидаты шли к избирателям и говорили об остеклении окон, фасадов школ, ремонте дорог, детских спортивных площадках, установленных бюветах и других формах псевдо-благотворительности. Фактически – отчет о технологиях подкупа, реализованном ранее», – добавил эксперт.

Ранее глава Комитета избирателей Украины сообщал, что на Луганщине наблюдатели фиксировали случаи массового подкупа избирателей сахаром, а также использование технологии «титушек».

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