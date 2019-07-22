Обработано 50% протоколов: На Донбассе рейтинг «За життя» в полтора раза выше, чем у «Слуги народа». Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 50,24% протоколов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», на данный момент в Донецкой и Луганской областях лидирует партия «Оппозиционная платформа – За життя», в целом по Украине – партия «Слуга народа».
Сейчас голоса избирателей среди партий-лидеров распределились следующим образом:
- «Слуга народа» – 42,44%;
- «Оппозиционная платформа – За життя» – 12,87%;
- «Европейская Солидарность» – 8,65%;
- «Батькивщина» – 8,02%;
- «Голос» – 6,39%.
Остальные политические силы пока набирают менее 5% голосов.
Для увеличения – кликните на изображении
По Донецкой области обработано 47,34% протоколов. Здесь на данный момент рейтинг «За життя» в 1,5 раза превышает поддержку «Слуги народа»:
Для увеличения – кликните на изображении
В Луганской области ситуация аналогичная (здесь обработано 23,80% протоколов):
Для увеличения – кликните на изображении
Как сообщалось ранее, согласно данным Национального экзитпола, в Раду проходят 5 партий. Также попасть в парламент есть шансы у партии «Сила и честь». Явка в Донецкой области составила 46%, в Луганской – 49%.
Читайте также:
- Продались за $100: Глава прифронтового Зайцево пояснил, почему проиграл выборы
- Обошел сестру Савченко: В прифронтовой Авдеевке победил Муса Магомедов
- Дружковка: На парламентских выборах Колесников уступил мэру
- Явка на выборах: В Донецкой области проголосовали 46% избирателей
- Явка: В Луганской области проголосовали 49% избирателей
- Восток голосовал за «Партию Шария», – результат экзитпола
- Молча приходят, молча голосуют и молча уходят: Как проходят выборы в Славянске (Фото)
- Молодежь любит поспать: Как проходят парламентские выборы в Мариуполе (Фото)
Комментарии