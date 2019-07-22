Обработано 50% протоколов: На Донбассе рейтинг «За життя» в полтора раза выше, чем у «Слуги народа». Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 50,24% протоколов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», на данный момент в Донецкой и Луганской областях лидирует партия «Оппозиционная платформа – За життя», в целом по Украине – партия «Слуга народа».

Сейчас голоса избирателей среди партий-лидеров распределились следующим образом:

«Слуга народа» – 42,44%;

«Оппозиционная платформа – За життя» – 12,87%;

«Европейская Солидарность» – 8,65%;

«Батькивщина» – 8,02%;

«Голос» – 6,39%.

Остальные политические силы пока набирают менее 5% голосов.

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По Донецкой области обработано 47,34% протоколов. Здесь на данный момент рейтинг «За життя» в 1,5 раза превышает поддержку «Слуги народа»:

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В Луганской области ситуация аналогичная (здесь обработано 23,80% протоколов):

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Как сообщалось ранее, согласно данным Национального экзитпола, в Раду проходят 5 партий. Также попасть в парламент есть шансы у партии «Сила и честь». Явка в Донецкой области составила 46%, в Луганской – 49%.

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