Новая реальность: В ЦИК объявили о состоявшихся выборах в парламент. Новости

В Украине состоялись парламентские выборы, и Центральная избирательная комиссия перешла к обработке электронных протоколов по итогам голосования 21 июля. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июля, в ходе брифинга в Киеве рассказала глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

«Как говорится, добро пожаловать в новую реальность. Выборы парламентские состоялись», – сказала она.

По ее словам, на сегодня можно говорить о том, что событий, которые поставили бы под сомнение проведение парламентских выборов в Украине нет.

«Несмотря на летний период, все же была достаточно большая активность наших граждан. Потому, что выборы летом – это вопрос специфический. Но это же в определенной степени отражает то, что политическое настроение общества достаточно высокое», – отметила Слипачук.

«Комиссия будет переходить к подсчету голосов, как только все избирательные комиссии закончат с получением избирательных протоколов от окружных избирательных комиссий», – добавила глава ЦИК.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия обработала 50,24% протоколов. На данный момент в Донецкой и Луганской областях лидирует партия «Оппозиционная платформа – За життя», в целом по Украине – лидирует партия «Слуга народа».

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