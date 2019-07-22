В «ДНР»: В этом году хотят запустить прямой поезд в Россию. Новости

В этом году в «ДНР» планируют запустить прямые железнодорожные рейсы в Россию. Об этом в интервью местной газете рассказал «министр транспорта ДНР» Дмитрий Подлипанов.

«Министерством транспорта ДНР совместно с российскими коллегами прорабатывается данная возможность. При успешном исполнении всех запланированных мероприятий и соблюдении условий договоренностей запуск железнодорожного сообщения с Россией планируется открыть в текущем году», – сказал он.

Подлипанов отметил, что сейчас по данному направлению «проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы для осуществления пассажирских перевозок».

Пока же, по словам «министра», в «ДНР» востребованы железнодорожные пригородные маршруты и поездки в «ЛНР». При этом почти половина пассажиров (47%) – льготные категории. «За прошлый год железнодорожным транспортом перевезено более 1,2 млн пассажиров, в том числе пассажиров льготной категории – 565 тыс. чел.», – уточнил «министр».

«Сегодня железнодорожный транспорт ДНР осуществляет движение в направлении Луганской народной республики и Российской Федерации. По территории ДНР курсируют 65 пригородных поездов... Также 4 пассажирских поезда, следующих в межреспубликанском сообщении "Луганск – Ясиноватая – Луганск" и в межгосударственном сообщении "Ясиноватая – Успенская – Ясиноватая", который дает возможность доехать до станции Успенская Российской Федерации, далее с пересадками возможна поездка по всей территории России, в том числе республики Крым», – добавил Подлипанов.

Относительно грузоперевозок, железнодорожный транспорт «ДНР» ориентирован на обслуживание местных промышленных предприятий – угольной промышленности, металлургической, коксовой, энергетической.

Напомним, активные боевые действия в районе железной дороги в Донецке начались 11 августа 2014 года. В результате массированного артобстрела была разрушена контактная сеть, рельсы, сгорело множество пассажирских вагонов, стоявших на формировании, пострадали производственные здания. С этого момента и по сей день поезда с железнодорожного вокзала Донецка не ходят.

В «ДНР» регулярно обещали восстановить перевозки пассажиров с неработающего центрального железнодорожного вокзала Донецка, последней анонсируемой датой было – с 1 июня 2018 года. Однако по сей день этого не произошло.

Но частично восстановлено железнодорожное сообщение между пригородными городами, также есть один рейс в «ЛНР». В «ДНР» самый длительный железнодорожный маршрут – «Ясиноватая – Луганск», время в пути данного поезда составляет 5 часов 20 минут. Самый короткий рейс – электричка «Никитовка – Байрак», следующая между двумя станциями внутри Горловки, длительность – 20 минут.

Местные жители отмечают, что в Донецке уже выросли дети, которые в своей жизни ни разу не видели не только самолет, но и поезд. Родители показывают им данный транспорт лишь в книжках. Некоторые, чтобы продемонстрировать ребенку поезд – едут в пригород и катают детей на электричке.

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