Заграничный округ: В ЦИК назвали лидеров среди политических партий. Новости

В Украине голосование на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля прошло на 199 избирательных одномандатных округах, а по заграничному избирательному округу уже можно назвать тройку лидеров. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июля, в ходе брифинга в Киеве рассказала секретарь ЦИК Украины Наталья Бернацкая.
По ее словам, голосование по заграничному избирательному округу проходило на 102 избирательных участках в 72 странах мира с 8:00 до 20:00 по местному времени.
«Первыми начали голосование избиратели на избирательном участке в Австралии – в 1:00 21 июля, которое завершилось в этот же день в 13:00 по киевскому времени. А позже всех – в 18:00 21 июля начали голосовать избиратели в Сан-Франциско, голосование на этом участке закончилось сегодня, 22 июля, в 6:00», – сообщила Бернацкая.
«В ЦИК уже поступают техническими средствами ведомости протоколов о подсчете голосов на этих избирательных участках. Можем проинформировать о данных, которые мы получили с заграничного избирательного округа», – отметила секретарь ЦИК.
Согласно предварительным данным, по заграничному избирательному округу вышли в лидеры три политические партии:
- «Европейская солидарность – 29,55%;
- «Слуга народа» – 28,13%;
- «Голос» – 19,67%.
Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия обработала 50,24% протоколов. На данный момент в Донецкой и Луганской областях лидирует партия «Оппозиционная платформа – За життя», в целом по Украине – лидирует партия «Слуга народа».
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